brfkszigetrendőrségszülés
Belföld

Vajúdó kismamát kísértek a kórházba szirénás felvezetéssel a Sziget biztosítását végző rendőrök

BRFK / Facebook
24.hu
2025. 08. 08. 17:35
BRFK / Facebook

Egy láthatóan ideges férfi lépett oda a Sziget Fesztivál biztosítási feladataiban részt vevő közlekedési járőrökhöz csütörtök délután a Margit híd budai hídfőjénél, hogy segítséget kérjen, számolt be az esetről a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán. Mint írták:

a harmincas éveiben járó férj elmondta, hogy az autóban ülő felesége terhessége 35. hetében jár, vérzik és fájásai vannak. Szigethalomról indultak és a Szent Margit Kórház Szülészeti Osztályára sietnének.

A rendőrség posztja szerint Szunyogh Márk törzsőrmester és Eszlári Dóra őrmester, a Közlekedésrendészeti Főosztály Járőrszolgálati Alosztály járőrei nem kérdezősködtek sokat,

habozás nélkül jelentették az esetet, majd szirénát kapcsoltak, és irány a kórház. Rendőri felvezetéssel csupán néhány perc volt az út.

A rendőrök a kórháznál sem hagyták magukra a második gyermeküket váró párt. Kerekesszéket ragadva felkísérték a hölgyet a szülészetre, és azt is megvárták, míg hozzáértő kezekbe kerül. Az anya és a magzat is jól vannak, zárták a posztot.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elmarad Sisi koncertje a Szigeten
Mostantól bárki megnézheti, mennyire veszélyes az utca, ahol lakik
Sosem készült még ilyen tiszta fénykép a Mars felszínéről
Közel 50 kilós fogyása után többórás plasztikai műtéten esett át Paprika Dorina, még a köldökét is újra kellett csinálni
„Most már kvittek vagyunk!" – Orbán Viktor elment fagyizni Török Gáborral
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik