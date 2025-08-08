Vajúdó kismamát kísértek a kórházba szirénás felvezetéssel a Sziget biztosítását végző rendőrök

Egy láthatóan ideges férfi lépett oda a Sziget Fesztivál biztosítási feladataiban részt vevő közlekedési járőrökhöz csütörtök délután a Margit híd budai hídfőjénél, hogy segítséget kérjen, számolt be az esetről a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán. Mint írták:

a harmincas éveiben járó férj elmondta, hogy az autóban ülő felesége terhessége 35. hetében jár, vérzik és fájásai vannak. Szigethalomról indultak és a Szent Margit Kórház Szülészeti Osztályára sietnének.

A rendőrség posztja szerint Szunyogh Márk törzsőrmester és Eszlári Dóra őrmester, a Közlekedésrendészeti Főosztály Járőrszolgálati Alosztály járőrei nem kérdezősködtek sokat,

habozás nélkül jelentették az esetet, majd szirénát kapcsoltak, és irány a kórház. Rendőri felvezetéssel csupán néhány perc volt az út.

A rendőrök a kórháznál sem hagyták magukra a második gyermeküket váró párt. Kerekesszéket ragadva felkísérték a hölgyet a szülészetre, és azt is megvárták, míg hozzáértő kezekbe kerül. Az anya és a magzat is jól vannak, zárták a posztot.