Mától a libegőre is lehet jegyet venni a BudapestGO-n

Augusztus 8-tól libegőjegyet is lehet vásárolni a BKK BudapestGO alkalmazásában, közölte a BKK.

Vásárláskor automatikusan 2 jegy kerül a kosárba, amely két utazásra jogosít tetszőleges irányban a Zugligeti Libegő hivatalos nyitvatartási idejében. Amennyiben csak egy utazás valósul meg, a vásárlás napjától számított egy évig még egy egyirányú utazásra van lehetőség.

Az alkalmazásban a papíralapú jegyekhez hasonlóan teljes árú, diák (15-25 év közötti) és gyermekeknek (3-14 év közötti) szóló, kétirányú jegyek is elérhetők. A jegyérvényesítés a vonaljegyhez hasonlóan történik: az utazás megkezdésekor be kell olvasni a kódot, majd az animált ábrát be kell mutatni a beléptető személyzetnek.

A BudapestGO-t átlagosan 1,4-1,5 millió utazó használja aktívan havonta és több mint 3,6 millióan regisztrált felhasználója van.