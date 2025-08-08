50 dolgozót küld el a bezárás miatt a Ruszwurm cukrászdát üzemeltető cég

„A dolgozókat kényszerűségből és fájó szívvel, de el kell bocsátanunk” – nyilatkozta a Blikknek a Ruszwurm és a Korona cukrászdát üzemeltető cég ügyvezetője. Gálné Kis Mária Zsuzsanna azt mondta a Blikknak, hogy a cukrászdák bezárása miatt most összesen 50 dolgozót kell elbocsátani.

Azt megírtuk mi is, hogy péntek reggel hét órakor a Ruszwurm néhai tulajdonosának másik cukrászdájánál, a Korona Kávéháznál is végrehajtók jelentek meg a budai Várban, amivel pont került egy másfél évtizede húzódó bérleti vita végére. A Dísz téren található épület előtt süteményeket és mécseseket helyeztek ki az ott dolgozók, akik reggel sírva búcsúztak egymástól. Ezek a patinás cukrászdában készült utolsó sütemények, amelyek szabadon elvihetők. Emellett egy, a cukrászda előtt készült Orbán-fényképet is kiragasztottak tiltakozáskép, „Bravo!!!” felirattal. Mellette Nagy Gábor Tamás korábbi fideszes polgármester képe látható, az ő idejében emelték meg a bérleti díjat. Mint az ismert, szerdán a Budavári Önkormányzat a Mátyás-templom szomszédságában található Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat vette birtokba. Az 1827 óta ott üzemelő cukrászda bezárása után a tulajdonos, a 78 éves Szamos Miklós szívinfarktusban meghalt.

Ehhez mondja a Blikknek most azt az ügyvezető, hogy az „eljárás során ismét felhívtam az önkormányzat képviseletében megjelent úr figyelmét, hogy ne zárják be a cukrászdát, vegye át az önkormányzat az üzemeltetést a dolgozókkal együtt, csak működhessen tovább és az embereknek legyen hol dolgozni; ezt képviselte Miklós is. Közölte, hogy nem jogosult nyilatkozattételre, és semmi másra sem. Az egész közigazgatási szünetben zajlott, szerintem ez nem véletlen”.

A budavári önkormányzat és a Ruszwurm közti vita 2015-ben fajult el végleg, amikor az önkormányzat megpróbálta módosítani a bérleti szerződést, amit Szamos Miklós nem fogadott el. A felek közötti tárgyalások és bírósági eljárások évekig húzódtak, míg végül a Kúria az önkormányzat javára döntött. Szamosnak 300 millió forintot kellett volna megfizetnie, amit a cég vitatott. Az ügyvezető állítja: „Közzé fogom tenni, mihelyst megkapom a jegyzőkönyvet, hogy senki se legyen tévedésben, nem halmoztunk fel 300 millió forintos tartozást”.