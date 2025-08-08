A Ruszwurm után a tegnap elhunyt Szamos Miklós másik budavári cukrászdájánál is végrehajtók jelentek meg

A Ruszwurm néhai tulajdonosának másik cukrászdájánál, a Koronánál is végrehajtók jelentek meg péntek reggel hét órakor a Budai Várban, amivel pont került egy másfél évtizede húzódó bérleti vita végére.

A Dísz téren található épület előtt süteményeket és mécseseket helyeztek ki az itt dolgozók, akik reggel sírva búcsúztak egymástól. Ezek a patinás cukrászdában készült utolsó sütemények, melyek szabadon elvihetők. Emellett egy, a cukrászda előtt készült Orbán-fényképet is kiragasztottak tiltakozáskép, „bravó” felirattal.

A végrehajtókat nagyjából egy tucat rendőr kísérte a helyszínhez, őket egy férfi pogácsával kínálta.

Szerdán a Budavári Önkormányzat a Mátyás-templom szomszédságában található Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat vette birtokba. Az 1827 óta ott üzemelő cukrászda bezárása után a tulajdonos, a 78 éves Szamos Miklós szívinfarktusban meghalt.

9 fotó

A Korona kávéház és cukrászda épületét a Ruszwurmhoz hasonlóan régóta jóval a piaci ár alatti bérleti díjat fizetett bérleti díjat a tulajdonos az önkormányzatnak. Több mint 15 évvel ezelőtt vita bontakozott ki a bérleti díj mértékéről, az évekig tartó egyeztetések azonban nem vezettek eredményre. A cég nem fogadta el a piacit közelítő bérleti díjat, az önkormányzat akkori vezetése pedig 2015-ben felmondta a cég bérleti szerződését. Ezek után évekig tartó pereskedés kezdődött a két fél között. A választásokat követően átmenetileg a V. Naszályi Márta vezette önkormányzat felfüggesztette a pert, azonban 2020-ban folytatódott a bírósági eljárás. Szamos Miklós tulajdonos ezt követően nyilvánosan megvádolta a polgármestert, hogy pénzt kért tőle a megegyezésért cserébe, vesztegetés elfogadása miatt nyomozás is indult.

Az ügy évekig húzódott, melynek végén a Kúria jogerősen az önkormányzatnak adott igazat és kötelezte Szamosék cégét a helyiségek visszaadására, valamint az általa felhalmozott több mint 300 millió forint tartozást megfizetésére. Tavaly ősszel az önkormányzat új, fideszes vezetése a bírósági jogerős döntést tudomásul véve két ajánlattal is megkereste a tulajdonosokat, hogy megmentsék a híres cukrászdákat, de Szamosék egyiket sem fogadták el.

A Korona tegnap nyílt levelet írt Böröcz László polgármesternek és a budavári önkormányzatnak, melyben közölték, hogy „a két történelmi cukrászda ügyében már rég lehetett volna korrekt megállapodásra jutni, amennyiben ez valóban cél lett volna. „A Ruszwurm Kft. soha egyetlen forinttal sem maradt adós az önkormányzat felé, a cég mindig jogszerűen járt el” –állították, hozzátéve, hogy mégsem tudták az igazukat érvényesíteni, mert „az önkormányzat mindent elmaszatolt, elhallgatott, eltussolt”.

Böröcz a Ruszwurm bezárása után azt írta, cég a mai napig sok száz millió forinttal tartozik az önkormányzatnak. „Ezek után és a bíróság döntése következtében nem is tehetünk mást, mint hogy birtokba vesszük az ingatlanokat” .