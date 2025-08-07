vonatgázolásmávherceghalom
Elgázolt egy embert a vonat Herceghalomnál

2025. 08. 07. 12:57

Elgázolt egy embert a vonat Herceghalom határában, az 1-es főút közelében csütörtökön – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A Mávinform közlése szerint

a baleset miatt fennakadásra kell számítani a győri fővonalon.

A katasztrófavédelem MTI által idézett tájékoztatása szerint a baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni, a rajta utazó több mint kétszáz embernek a tűzoltók segítenek átszállni a helyszínre érkező mentesítő járatra.

A Mávinform közlése szerint a baleseti helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani a győri fővonalon.

