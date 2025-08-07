december 24szentestealkotmánybíróságkúria
Szenteste: szabad az út a népszavazás előtt

Farkas Norbert / 24.hu
admin Farkas György
2025. 08. 07. 12:14
Farkas Norbert / 24.hu
Az Alkotmánybíróság visszautasította az alkotmányjogi panaszokat.

A testülethez két hasonló tartalmú indítvány érkezett. Az alkotmányjogi panaszok alapjául szolgáló ügyben a Jobbik nyújtotta be népszavazásra javasolt kérdést a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB).

Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?

Az NVB megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvényben, és a népszavazási törvényben megfogalmazott követelményeknek megfelel, ezért azt hitelesítette. Egy magánszemély és egy gazdasági társaság (az indítványozók) bírósági felülvizsgálati kérelemmel éltek. Az NVB határozatának megváltoztatását és a kérdés hitelesítésének megtagadását kérték. A Kúria a felülvizsgálati kérelmeket együtt bírálta el, azokat alaptalannak találta és az NVB határozatát helybenhagyta.

Az indítványozók alkotmányjogi panaszukban azt állították, hogy a Kúria végzése ellentétes az Alaptörvény számos rendelkezésével, és a kérdés költségvetési vonzatainak vizsgálatának elmulasztása úgyszintén alaptörvény-ellenes.

Az Alkotmánybíróság eljárásának az volt a tárgya, hogy a Kúria helyesen döntött-e a kérdés hitelesítésekor. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kúria a támadott végzésében az Alaptörvénnyel és az Alkotmánybíróság gyakorlatával összhangban hozta meg döntését, ezért az alkotmányjogi panaszokat visszautasította.

Az Alkotmánybíróság döntése azt jelenti, hogy a Jobbik kezdheti az aláírásgyűjtést, ha összegyűlik 200 ezer, kiírhatják a népszavazást arról, munkaszüneti nap legyen-e december 24. napja.

