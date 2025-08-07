bírói tüntetéshelyreigazításjogerős ítéletmabie
Pert nyert a bírói egyesület a TV2 ellen

Mohos Márton / 24.hu
Bíró tüntetés 2025. február 22-én az Igazságügyi Minisztérium előtt.
24.hu
2025. 08. 07. 12:49
Mohos Márton / 24.hu
Bíró tüntetés 2025. február 22-én az Igazságügyi Minisztérium előtt.

Jogerősen is pert nyert a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) abban a sajtó-helyreigazítási perben, amelyet a Tv2 Média Csoport Zrt. ellen indított a 2025. február 22. napján tartott bírói demonstrációról a Tények című műsorban megjelentetett tudósítás miatt.

A perben első fokon az idén áprilisban született döntés, amelyben a Fővárosi Törvényszék helyreigazításra kötelezte a csatornát, mivel Tények című híradóban valótlanságokat közölve úgy számoltak be a MABIE által szervezett tüntetésről, hogy azon nem is vettek részt bírák, és a Soros-hálózat pénzelte a megmozdulást. Azzal is megvádolták a bírákat, hogy „felmerült a gyanúja annak, hogy a tüntetés költségeit USAID-dollárokból pénzelte a Soros-hálózat.”

A MABIE a keresetében indoklásként azt írta, hogy az egyesület saját forrásaiból finanszírozta az eseményt, és nem rendelkeznek USAID-forrásokkal. Ezen kívül számos ponton kifogásolták a TV2-nek az eseményről szóló híradását, a keresetet pedig a bíróság túlnyomórészt alaposnak ítélte.

A TV2 fellebbezett a döntés ellen, így most a Fővárosi Ítélőtábla hozott jogerős ítéletet az ügyben. Eszerint a csatornának helyreigazítást kell közölnie, melyben elismerik, hogy valótlanul állították, hogy nem voltak bírók a bírótüntetésen, illetve, hogy valótlanul híresztelték, hogy felmerül a Soros-finanszírozás gyanúja. Ezenkívül a perköltséget is meg kell fizetnie a TV2-nek, amelyet 750 ezer forintban határozott meg a bíróság.

