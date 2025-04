Pert nyertek a bírók a Tv2 Tények ellen a sorosozás miatt

Elsőfokú döntésében igazat adott a bíróság a Magyar Bírói Egyesületnek (MABIE), amely azért perelte be a TV2 csatornát, mert a Tények műsorában valótlanságokat közöltek a bírók februári tüntetéséről. A TV2 tizenöt napig fellebbezhet az ítélet ellen a Fővárosi Ítélőtáblánál – írja a Népszava.

A Tények híradójában úgy számoltak be a MABIE által szervezett tüntetésről, hogy azon nem is vettek részt bírák, és a Soros-hálózat pénzelte a megmozdulást. Azzal is megvádolták a bírákat, hogy „felmerült a gyanúja annak, hogy a tüntetés költségeit USAID dollárokból pénzelte a Soros-hálózat”.

A MABIE a keresetében indoklásként azt írta, hogy az egyesület saját forrásaiból finanszírozta az eseményt, és nem rendelkeznek USAID-forrásokkal. Ezenkívül számos pontját kifogásolták a TV2 az eseményről szóló híradásának, a keresetet a bíróság túlnyomórészt alaposnak ítélte.

A bíróság elsőfokú döntése szerint a csatornának helyreigazítást kell közölnie, melyben elismerik, hogy valótlanul állították, hogy nem voltak bírók a bírótüntetésen, és hogy valótlanul híresztelték, hogy felmerül a Soros-finanszírozás gyanúja. Ezenkívül a perköltséget is meg kell fizetnie a TV2-nek, amelyet 750 ezer forintban határozott meg a bíróság.