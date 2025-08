Dobó Kata ismét feltette az örök kérdést

Vannak reklámok, amiket sosem felejtünk el – ilyen Dobó Kata ikonikus kérdése is: „Szia, van egy Pepsid?”. A legendás mondat most újra elhangzott, hiszen Dobó Kata nemrég Szentkirályon, a Pepsi vadonatúj magyarországi gyáregységének avatóján tette fel – ezúttal Balogh Leventének, a Szentkirályi Magyarország elnökének címezve.

A Pepsi nem csak egy egyszerű üdítő, hanem generációk életérzése is volt Magyarországon. Az ital először 1971 februárjában jelent meg itthon, és hamar a szabadság szimbólumává vált a szocializmus szürke hétköznapjaiban – “egy korty Amerika” lett a Vasfüggöny mögött. A nyolcvanas évekre a Pepsi népszerűsége odáig nőtt, hogy évente több mint 80 millió palackkal gyártottak belőle hazai üzemekben. Később a márka a rendszerváltás után is hű maradt önmagához: zenészeken, sportolókon, bulikon, fesztiválokon keresztül tartotta frissen a kapcsolatot a fiatalokkal. Aztán a gazdasági körülmények miatt 2014-ben az akkori tulajdonos úgy döntött, külföldre viszi a gyártást.

Dobó Kata első filmszerepét követően, 1998-ban robbant be a köztudatba a híres Pepsi-reklámmal, és most, közel három évtized után a Pepsi-gyártás hazatérését ünnepelhette. „Kata azt kérdezte, van-e Pepsim. Most már van.” – felelte Balogh Levente. A laza válasz mögött komoly üzleti és fenntarthatósági döntések állnak. A Pepsi újraindított gyártása Szentkirályon nem csupán nosztalgikus gesztus, hanem egy 11 milliárd forintos beruházás része, amelyet Balogh Levente és üzlettársa, Alessandro Pasquale, a Mattoni 1873 vállalatcsoport tulajdonosa valósítottak meg. Az új, csúcstechnológiájú üzem a környezeti szempontokra is figyelemmel készült: évente 1,5 millió kamionkilométerrel csökken a szállítás okozta környezetterhelés, kevesebb károsanyag kerül a levegőbe annak köszönhetően, hogy nem külföldről kell importálni a Pepsi-üdítőket. Ráadásul az új gyártósorok már energiahatékonyan tudnak újrahasznosított nyersanyagot tartalmazó, úgynevezett rPET palackokat gyártani. Ezzel zárul a körforgásos gazdaság köre, hiszen a betéti díjas rendszerben összegyűjtött PET palackokból újra PET palackok – és bennük Pepsi üdítők – lesznek. Ez, valamint a kiépített víztisztító és szennyvízkezelő rendszerek garantálják, hogy a termelés minél kisebb ökológiai lábnyommal működjön. Ez az üzleti filozófia tehát nemcsak a múlt szép emlékeire, hanem a jövő fenntarthatóságára és a magyar gazdaság fejlődésére is épít.