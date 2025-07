Öt és fél évet kértek egy 15 éves fiúra, aki meg akarta ölni az örökbefogadó szüleit

Meg akarta ölni a szüleit és a vele szemben intézkedő rendőrt is egy 15 éves fiú. A tinédzser emellett arra kényszerített három kiskorú lányt, hogy szexuális cselekményt végezzenek, és az azokról készült felvételeket osszák meg vele. A Pest Vármegyei Főügyészség három rendbeli emberölés előkészületének bűntette, több rendbeli szexuális kényszerítés és más bűncselekmény miatt állítja bíróság elé a fiatalt.

Nisóczi József Levente, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az ügyészség öt és fél év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztést és két év közügyektől eltiltást kért a fiúra azzal, hogy tiltsák el minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amely során 18 év alatti személlyel kapcsolatba kerülhetne.

A vádirat szerint még óvodás korában fogadták örökbe a fiút, de már az új családba kerülésértől kezdve viselkedési, illetve beilleszkedési problémái voltak. Serdülőkorba lépve ezen problémái csak fokozódtak, amely hozzájárult ahhoz, hogy szülei különváltak. Az elkövető és örökbefogadó anyja 2020-ban költözött Budakeszire, ahová az örökbefogadó apja már csak látogatóba járt.

A fiú az anyjával is egyre durvábban bánt, rendszeresen szapulta őt, és azzal fenyegette, hogy bántalmazni fogja. Előfordult, hogy több bútort is összetört a házban, és többször is elvette az anyja pénzét. A nő ezek miatt még nem kért segítséget. Azért viszont már a hatósághoz fordult, amikor fia többször is kimaradt engedély nélkül éjszakára.

Ekkor általában mindig ugyanaz a közrendvédelmi állományba tartózkodó rendőr intézkedett, így ő többször is találkozott a fiatallal. Az intézkedések során az anya beszámolt a fiú agresszív magatartásáról, ezért a rendőr megpróbálta szóban jobb belátásra bírni a tinit. Az elkövető ugyanakkor az intézkedések miatt egyre nagyobb ellenszenvet táplált a rendőr felé.

A kamasz többször is azzal fenyegette a szüleit, hogy megkínozza őket, ha rendőrt hívnak a viselkedése miatt vagy lépéseket tesznek az örökbefogadás megszüntetése érdekében. Többször is rátámadt az anyjára, hol ollóval, hol törött üvegdarabbal, hol fejéhez tartott airsoft fegyverrel fenyegette őt. A rendőri intézkedések miatt pedig elhatározta, hogy megöli a vele szemben többször is eljáró rendőrt is, akinek lakcímét is sikerült kiderítenie.

Tavaly júliusban a szülők kérelmet terjesztettek elő a fiú családból történő kiemelése érdekében, erről az elkövető is tudott. A fiú ezután többször is megfenyegette az anyját, hogy őt és az apját is megvereti, illetve megöleti. Ekkor az anyja türelme végleg elfogyott, és szólt a rendőrségnek. De a fiúnak nem csak ezek miatt kell majd felelnie a bíróságon.

A fiú tavaly tavasszal az internetes közösségi oldalakon megismerkedett három, tizenkettő és tizenhat év közötti lánnyal. Hármukról fenyegetéssel kikényszerített több olyan felvételt, amelyen szexuális cselekményeket végeznek a lányok. Az egyik lányt teljesen kontroll alatt tartotta egy öt órán keresztül tartó videóhívásban. Azzal fenyegette, hogy ha azt megszakítja a hívást, akkor felkeresi és bántani fogja. A fiatal gyűjtötte is az internetről a gyermekpornográf felvételeket.

Az ügyész elmondta még, hogy a fiú tagadta a bűncselekmények elkövetését. Azt állította, hogy nem gondolta komolyan a fenyegetéseket, és azt sem, hogy meg akarja ölni a szüleit. Egyedül annyit ismert el, hogy gyermekpornográf felvételek voltak a telefonján. Az ügyészség öt és fél év szabadságvesztést kért rá.