44 ezer doboz sör egy Suzuki Swiftben: NAV-vizsgálaton bukott le egy lett kereskedő

Egy lett fuvarozó cég 50 ezer euró értékben számlázott teherszállítási szolgáltatást egy magyar ital-nagykereskedőnek. Az ügyletek nemcsak a magyar, hanem a lett adóhatóságnak is gyanúsak voltak; a hivatalok közti együttműködés eredményes volt – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Mint írták, a lett adózó egyes számláin magyar rendszámok és az áru megnevezése is szerepelt. A rendszámok ellenőrzése után kiderült, hogy ezek az azonosítók olyan kisméretű személyautókhoz tartoznak, melyek fizikailag is alkalmatlanok nagymennyiségű italáru szállítására, ráadásul nem is voltak a cég tulajdonában.

A vizsgált hivatalos iratok szerint a fuvarozó egy alkalommal több mint 22 tonna sört szállított egy Suzuki Swiftben, melyben aligha fér el 44 ezer dobozos sör.

A két cég elég abszurd módot választott a készlet mozgásának, szállításának az igazolására. Az adóelkerülő trükköt, vagyis azt, hogy kisméretű személyautókkal rendszeresen több tonnányi ital fuvaroztak, sem a lett sem a magyar adóhatóság nem fogadta el.