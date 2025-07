Pottyondy Edina: Mindig tud mélyebbre süllyedni a felcsúti rém

Kárpátalján megpróbáltak felgyújtani egy magyar templomot, és bónuszként Orbán Viktor kapott egy magyarellenes feliratot is a templom falára. Dörzsölik a kezüket a Karmelitában, korán jött a fasiszta ukrán mikulás, minden a tervek szerint alakul. Kezd beérni a legújabb gyűlöletkampány.

– írta Pottyondy Edina péntek reggel Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kárpátaljai magyar templomot ért támadással kapcsolatban. A támadás kapcsán – amit követően a magyar kormány berendelte az ukrán nagykövetet – Rácz András Oroszország-szakértő korábban több okból is óvatosságra intett.

Pottyondy Edina posztját azzal folytatta: „Ha a magyarok le is szarják, az ukrán szélsőjobb reagál. Vagy az orosz titkosszolgálat segített be. Igazából mindegy is.

A nemzetvezető, aki pár hete még a román vasgárdistákkal akart összebútorozni, egyből posztolt: számíthatnak rá a kárpátaljai magyarok.”

Ezt a szarházit! Számíthatnak rá a kárpátaljaiak? Tényleg? És hogy? Hogy nem engedi be őket az EU-ba? Hogy az országuk ellen uszít? Hogy az orosz propagandát tolja? Hogy Zelenszkijt kutyapicsázza? Hogy nem kapnak elég fegyvert, meg légvédelmet a fronton szolgáló magyarok?

– fogalmazott, majd bejegyzését azzal zárta: „Mindig tud mélyebbre süllyedni a felcsúti rém.”