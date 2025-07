A miniszterelnök által S. József haláláról kitett videóban szereplő kép nem S.-t ábrázolja, hanem egy másik, Ungváron elhunyt embert. Őt biztosan nem megverték, hanem beteg volt, és a toborzóirodában rosszul lett. A miniszterelnöki videó hazudott – írja Rácz András Oroszország-szakértő a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor az Ukrajna-ellenes kommunikációjának egyik legfontosabb témájává emelte a kárpátaljai magyar S. József ügyét, mióta a kormánypárti Mandiner szerdán arról írt, hogy a 45 éves férfit a testvére szerint az ukrán hadsereg „toborzói” úgy megverték, hogy belehalt. Az ukrán hadsereg ezt tagadja, állításuk szerint S.-t törvényesen mozgósították, elhagyta az egységét, egy ponton felkereste a beregszászi kórházat, erőszakra utaló jeleket nem találtak rajta, később tüdőembóliában halt meg.

A miniszterelnök oldalára pénteken tettek ki egy videót, amin három, S. Józsefről készült felvétel mellett szerepel egy negyedik is, amin egy kórházban fekvő beteg látható. Az ő arca nem látszik, de miniszterelnöki videó felirata az, hogy „agyonverték.” Az egész videó S. haláláról szól, ezáltal a negyedik klip is azt sugallja, hogy ezen a kórházas képen is ő van.

Rácz András viszont azt írja,

a kórházban fekvő beteget mutató felvételen nem S. József szerepel, hanem egy másik, 40 éves férfi.

A történetét a Kárpáti Igaz Szó írta meg, őt május 17-én vitték be egy ungvári hadkiegészítőbe. Súlyos betegségben szenvedett, emiatt felmentése is volt a hadkötelezettség alól, mégis bevitték. A toborzóirodában rosszul lett, amiről a TCK-sok – a mozgósításért is felelős hadikiegészítési szerv –tettek közzé felvételt, kórházba is került, de kómába esett. Rácz szerint ha a két képet összehasonlítjuk, „egyértelmű az azonosság” a miniszterelnöki videóban szereplő férfivel, egyebek mellett a bal felkaron lévő véraláfutás is azonos.