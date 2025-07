Ez volt a Tisza első kongresszusán Budapesten

A Tisza Párt februárban tartotta az első kongresszusát Vissza Európába címmel a Hungexpón. Itt lépett színre először a párt több szakértője, köztük Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, Bódis Kriszta, a Van Helyed Alapítvány vezetője, és dr. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke is. Az eseményen többek között agrárpolitikai szakmai beszélgetést is tartottak, zárásként pedig Magyar hosszú beszédében az egészségügytől az oktatásig számos témában fogalmazott meg ígéreteket, illetve a nyugdíjasoktól a vidékiekig a társadalom különböző rétegeihez is külön szólt.

