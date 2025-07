„Nem akarok ebben a közegben megromlani” – nyolc hónap alatt négy képviselő mondott le Gárdonyban

Nem akarok olyanná válni, mint azok a képviselőtársaim, akik már egy ideje benne vannak a politikai életben. Nem akarom elfogadni azt, hogy nem az észérvek döntenek

– indokolja döntését a gárdonyi Holdfény sétányon Szigetvári Péter, aki májusban mondott le független önkormányzati képviselői posztjáról.

Nem ő volt az első távozó: három fideszes – Czéczei János, Heresznyei Gabriella és Szabóné Schneider Anikó – megelőzte. A kormánypárti képviselők lemondása miatt Gárdony 1-es, 4-es és 8-as számú választókerületében július 13-án, most vasárnap, Szigetvári lemondása miatt az 5-ös körzetben augusztus 24-én tartanak időközi választást. Ráadásul a négy lemondást követően, június végén elhunyt a szintén egyéniben megválasztott, a VITE egyesületet képviselő Cseh György, így egy ötödik mandátum is megüresedett, amit szeptember 21-én tölthetnek be.

Már a tavaly júniusi választás után sejteni lehetett, hogy a Velencei-tó partján fekvő városban nem a békés együttműködés jegyében telnek majd az újonnan felálló testület napjai. Gárdony fideszes polgármesterét, Tóth Istvánt (aki 2022-ben emlékezetes interjút adott lapunknak) 18 év után váltották le, a helyére a VITE színeiben induló Eötvös Pál Árpádot választották meg. A testület fele azonban kormánypárti maradt (öt fideszes és egy, a Fidesz által támogatott képviselő került be), velük szemben állt két DK-s, két VITE-s és egy független képviselő, illetve a polgármester. Ez elsőre sem tűnt ideális helyzetnek, és végül nem is maradt sokáig így.

A fideszesek nagyjából fél évig bírták, Szigetvári nyolc hónapig.

Lefejezés, kiherélés