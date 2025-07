Telex: az MNB-botrány kirobbanása után a Tisza felé tapogatóztak Matolcsyék

Matolcsy György volt jegybankelnök és Orbán Viktor találkozott egymással néhány nappal azután, hogy az Állami Számvevőszék feljelentést tett az ügyészségnél a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak gazdálkodása miatt és közzétette az erről szóló jelentését – írja több egybehangzó forrásra hivatkozva a Telex.

Azt nem tudni, hogy a kormányfő és Matolcsy miről beszéltek, ám nem sokkal később az ügy egyik érintettje, Matolcsy Ádám találkozott az MNB-alapítvány legnagyobb befektetésének számító GTC Group vezetésével Budapesten, ismertette a lap, amely úgy tudja, a jegybankelnök fia megnyugtatta a lengyel tőzsdén bejegyzett cég vezetését, hogy, nem esik senkinek baja, hiszen mindent törvényesen csináltak. A lap szerint elmondta azt is, hogy a hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ismeretlen tettes ellen folyó nyomozás eleve csak az MNB-s, MNB-alapítványos tisztviselőket érinthetné, a pénzek befogadói oldalán lévőket nem. A március végi megbeszélés után a lap forrásai szerint mind Matolcsy, mind az ő köréhez sorolt Somlai Bálint, a Raw-csoport tulajdonosa magabiztosnak tűnt (egyébként Somlai bankszámláját azóta befagyasztották).

A Nemzeti Nyomozó Iroda különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folytat nyomozást, amely jelenleg felderítési szakban van, gyanúsítottak egyelőre nincsenek.

Somlai cégének felfutása a Magyar Nemzeti Bank, valamint a jegybankhoz közeli cégek, alapítványok megbízásainak volt köszönhető. A Telex úgy tudja, az ÁSZ jelentés nyilvánosságra kerülése után, április végén

Somlaiék az időközben egyre erősebbé váló Tisza Párt felé is próbáltak kapcsolatot építeni, ám ezeket a megkereséseket a lap tiszás forrása szerint „élből elutasították”. A kapcsolatfelvételi kísérletet a Telex szerint már azelőtt elvágták, hogy az Magyar Péterig eljutott volna.



Úgy tudják, már tavaly év végén is keresték a kapcsolatot a párttal Matolcsyék, de akkor sem jártak sikerrel.

Magyar Péter a cikk megjelenése előtt nem sokkal posztolt arról, hogy egy általa meg nem nevezett online portál igyekszik majd „összefideszezni” a Tiszát, valamint „összemosni a 650 milliárd forintos nagy bankrablással”. A pártelnök elmondta, hogy a háttérben egyre több oligarchia és pénzember próbál a közelgő rendszerváltást látva helyezkedni, de a Tiszánál elmondása szerint hiába próbálkoznak, „kidobták őket az ajtón”.

A lap azt is megírta, hogy Gál András ügyvéd, aki korábban a bicskei gyermekotthon áldozatainak jogi képviselője volt, kapcsolatba lépett Somlai Bálinttal akkor, amikor az MNB-s ügyekkel kapcsolatban már nyomozás folyt. Somlai cége a lap szerint

tavaly 20 millió forintot utalt Gál ügyvédi irodájának jogi tevékenységre, amit később visszautaltak. Gál elmondása szerint téves utalás történt.

Amikor a Telex Somlai számlabefagyasztásával kapcsolatban írt kérdéseket, váratlanul Gál válaszolt sms-ben, melyben azt írta, hogy nem lát el Somlai részére jogi képviseletet. Később ezt azzal magyarázta, hogy az egyik kérdés arra vonatkozott, ő látja-e el Somlai jogi képviseletét, amire válaszul közölte, hogy nem. Gál és Somlai a cikk szerint gyerekkoruk óta ismerik egymást, de a Telex úgy tudja, Matolcsy Ádámmal az ügyvéd csak az MNB-botrány kitörése után került kapcsolatba.

Májusban Gált lencse végre kapta a Telex fotósa a GTC Pusztaszeri úti központjánál is, ahol Somlaiék épp találkozót tartottak.

A lap tiszás forrásra hivatkozva azt írta, amikor Magyar Péter tudomására jutott, hogy Gálék irodája pénzt kapott Somlai cégétől, a pártelnök „nyersen tudtára adta az ügyvédnek, hogy ez elfogadhatatlan”.

Magyar Péter a cikk megjelenése előtt Gált név szerint nem említve azt mondta, az ügyvédnek formális kapcsolata nincs és nem is volt a Tiszával: gyermekjogi kérdésekben segíti a párt szakmai munkáját, és a Tisza hétfői gyermekvédelmi konferenciáján is részt vesz. Elmondta azt is, hogy az ügyvéd „helyesen döntött és nem mondott az oligarcháknak”.