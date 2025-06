Hann Endre szerint a növekvő elégedetlenség akár kétharmadot is hozhat a Tiszának

A teljes népességen belül 10-, a pártválasztók között 15 százalékos előnyt mért a Tiszának a Medián, amely azt is kimutatta, hogy a községeken kívül minden településtípusban vezetnek Magyar Péterék.

A legérdekesebb, hogy már a községekben is csak egy százalékos a Fidesz előnye, pedig ott mindig jelentős kormánypárti többség volt. Ez az egyik legfontosabb adat

– mondta a 444-nek adott interjújában a Medián ügyvezetője, Hann Endre. Kiemelte azt is, hogy a fiataloknál drámai a tiszás fölény: a 40 év alattiaknál a teljes népességből 58 százalék Tisza-szavazó. Hann szerint főleg a többi ellenzék kárára erősödött a Tisza, de a Fidesz támogatottsága is lassan morzsolódik.

Hann elmondta azt is, hogy tíz hónappal a választások előtt többségben vannak azok, akik szerint a Tisza párt fogja megnyerni a 2026-os választást. Ha sokan elhiszik, hogy a Tisza az esélyes, és egyébként is több okból elégedetlenek, akkor ennek van egy önmagát erősítő hatása, amit komolyan kell venni.

A másik, ami durva, hogy most már az emberek 70 százaléka azt mondja, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Ez a Tiszának már akár kétharmadot is hozhat, de ezt most képtelenség megjósolni