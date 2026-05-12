A TEK főigazgatója pert vesztett: igazoltatással védték meg Szijjártót a telexesektől

A bíróság megsemmisítette a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatójának jogsértő határozatát, és új eljárásra kötelezte őt. Hajdu Jánost Halász Júlia és Sarkadi Zsolt, a Telex korábbi munkatársai perelték be, mert Szijjártó Péter kalocsai lakossági fórumán a rendőrök önkényesen akadályozták őket a munkájukban.

Az újságírókat a Magyar Helsinki Bizottság képviseli a perben.

Szijjártó Péter külügyminiszter lakossági fórumot tartott Kalocsán 2024. május 24-én. Bár az eseményt nyilvánosan meghirdették, a szervezők és a rendőrök mindent elkövettek azért, hogy a Telex újságíróit távol tartsák a minisztertől. Halász Júlia és Sarkadi Zsolt elsősorban a Külügyminisztériumot ért, kiterjedt orosz kibertámadásról kérdezte volna a minisztert.

A miniszter „védelmét” a TEK látta el részben a kalocsai rendőrök közreműködésével.

Az újságírókat először kiterelték a parkolóból, majd TEK-es parancsra a rendőrök ellenőrízték a telexesek kameráinak gyári számát, és igazoltatták is őket. Az akció alatt a delegáció elhagyta a helyszínt.

A TEK-nek sikerült elérni, hogy az újságírók nem tehették fel kérdéseiket a felelős miniszternek a kiemelt jelentőségű közügyről

– írta a Helsinki Bizottság.

A TEK főigazgatója nem talált hibát a rendőri intézkedésekben, és határozatával elutasította az újságírók által benyújtott panaszt. Ezért ők Győző Gábornak, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjének segítségével közigazgatási pert indítottak a TEK vezetőjével szemben. Ebben a perben született ítélet.

A Fővárosi Törvényszék jogerősen megállapította, hogy Hajdu János, a TEK főigazgatója jogsértést követett el a panaszeljárásban. Nem biztosított tisztességes eljárást a panaszosoknak, akiket nem tájékoztatott arról, hogy milyen vizsgálati cselekményeket végzett a panasz kivizsgálása során, az újságírók nem ismerhették meg az eljárás alatt keletkezett iratokat sem.