„Jó lenne megint olyat nyújtani, mint tavaly, de ahhoz a csillagoknak is úgy kell állniuk” – bemutatták a csapatokat, indul a Tour de Hongrie

A magyar válogatottat Grósz Gergő, Kárpáti Bálint, Solymosi Márton, Takács Marcell, Varga Márk és Vock András képviseli. Dér Zsolt szövetségi kapitány főleg abban bízik, hogy Kárpáti a sík szakaszokon akár a legjobb öt között is célba érhet.

„Nagyon örülnék neki és valószínűleg mindenki más is, ha válogatott mezben egy versenyző az első ötben vagy tízben jönne meg. A dombosabb-hegyesebb etapokon Grósz Gergőben bízunk, hogy bizonyítani tud” – idézte a szakembert az MTI.

A kontinentális szintű magyar csapatban, a United Shippingben Fetter Erik, a tavaly két napig a fehér trikót viselő, magyar időfutambajnok Pelikán János, Endrédi Máté és Tóth Márkó, míg az ugyanilyen besorolású kontinentális olasz sorban, a Campana Imballaggi Morbiato Trentinóban Révész Ádám és Zsembery Boldizsár képviseli a magyar színeket.

Pelikán szereplése azért nagy szó, mert januárban pajzsmirigy túlműködést állapítottak meg nála, ennek oka feltételezhetően a Basedow-kór nevet viselő autoimmun betegség volt. Március közepe óta azonban már edz, és bár saját bevallása szerint még nem százszázalékos, de örül, hogy indulhat.

„Amire a csapat idehozott, szerintem jó leszek. A szerdai szakaszon jó lenne megint olyat nyújtani, mint tavaly, de ahhoz a csillagoknak is úgy kell állniuk” – mondta az MTI-nek Pelikán.

A magyar bejegyzésű prokontinentális istálló, az MBH Bank-CSB-Telecom Fort a tavalyi országúti bajnokság első két helyezettjével száll harcba: az akkori ezüstérmes Takács Zsomborral és a bajnoki trikót viselő Dina Mártonnal.

A gyulai Vár lábánál megtartott ünnepségen Dina mellett Valter Attila kapott nagy ovációt, aki 2020-ban megnyerte a versenyt, azóta csak az országos bajnokságokon és a 2022-es Giro d’Italián állt rajthoz Magyarországon.

Szerdán Gyuláról indul 13.20-kor az idei Tour de Hongrie, egészen Békéscsabáig teker majd a mezőny, kategorizált emelkedő nélküli sík etapon.