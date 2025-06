Áldatlan állapotokról számolt be a magyar rendőrség korábbi drograktárosa, kártérítési pert indított volt munkahelye ellen

Mázsaszám pakolta, porciózta, leltározta a drogot, miközben a megfelelő légcserélő nélküli helyiségekben marta a szemét, bőrét a sokféle vegyi anyag – így nézett ki B.I. átlagos munkanapja a magyar rendőrség központi kábítószerraktárában a hvg.hu cikke szerint. Az ott dolgozók éveken át speciális védőruha nélkül végezték a munkát, mindössze gumikesztyűt kaptak a veszélyes anyagok kezeléséhez.

A lapnak nyilatkozó, most 61 éves nő a rendőrségnél volt „kábítószer-felelős és méregraktár-kezelő” 2006 és 2018 között. Vagyis a bűnüldöző szerv erre kijelölt központjában uralkodtak az általa elmondott körülmények, és állítja, hogy emiatt diagnosztizáltak nála többféle betegséget is. Jelenleg is zajlik a rendőrség ellen indított kártérítési pere. A rendőrség szerint viszont nem attól lett leszázalékolt beteg, hogy 12 éven át a lehegesztett ablakú, plafonig kábítószerrel megtömött raktárban dolgozott.

Tizenkét éven keresztül naponta nagyjából 100 kilogramm kábítószerrel volt dolgom a rendőrség központi drograktárában, ahová egész Magyarországról folyamatosan szállították be a lefoglalt anyagokat. Kokaint, hasist, heroint, az ezek előállításához szükséges alapanyagokat, de volt itt a kénsavtól a salétromsavon át a marihuánáig minden. Tonnaszám pakoltuk a kábítószert a raktárakban plafonig érő polcokra, megfelelő légcserélő rendszer nem volt. Az egyikben még az ablakot is behegesztették a biztonságra hivatkozva, csakhogy a hőmérséklet-ingadozás miatt az olyan veszélyes anyagok, mint a kloroform, a toluol, a sósav gőzeit lélegeztük be

– erről beszélt a hvg.hu-nak B.I.

Utólag számára az a fő tanulság, hogy mennyire embertelen a rendszer, mennyire nem számítanak a saját embereik. „Egyszer egy bűnügyi főosztályról szóltak, hogy behoznak hozzánk 150 ciános hordót. Erre már tényleg azt mondtuk, hogy akkor nem jövünk be ide dolgozni. Az egyik Teve utcai vezető viszont ordítozott, hogy mit képzelünk magunkról. Előttünk veszekedtek egy másik kollégával, aki neki merte szegezni a kérdést: tényleg ennyire nem érdekel, hogy meg is halhatnak?” A ciános hordók végül nem itt landoltak, de B. I. szerint a legkülönfélébb bűnügyek során lefoglalt, veszélyes vagy illegális szerek azonban igen.

A hvg.hu-nak beszélt még arról, hogy:

az is a munkája része volt, hogy a drogokat előkészítse megsemmisítésre, égetésre, ez alkalmanként minimum 500 kilónyi kábítószert jelentett.

A hatékony légcserélő rendszerrel szintén nem rendelkező mérőhelyiségben takarítani is kellett, ilyenkor még inkább belélegezhette a por alakú kábítószereket.

Az általa kezdeményezett perben ki is emelik: míg egy drogfogyasztó 5 ezrelékes tisztaságú, hígított anyaggal találkozik, addig ő a raktárakban 70–80 százalék tisztaságú kábítószerekkel dolgozott nap mint nap.

Volt, akinek a szeme égett, másnak kipirosodott a bőre, fájt a feje. Feltűnő volt, hogy amint friss levegőre mentek, ezek a panaszok enyhültek.

Az első hét év alatt – a többi ott dolgozóval együtt – megfelelő védőfelszerelést sem kaptak, mindössze gumikesztyűt, a saját ruhájukban dolgoztak.

2013-ig ezt a munkakört még csak nem is minősítették veszélyesnek. B.I.-nek közben már hasi panaszai is kialakultak, majd pajzsmirigy- és májbetegséget is diagnosztizáltak nála. Később állapota folyamatosan romlott: a májbetegség mellé később Crohn-betegség is társult, míg végül a vékony- és vastagbelének jelentős részét hasi műtét során el kellett távolítani, közben rosszindulatú daganatot is találtak nála. Így élete végéig speciális étkezésre szorul a bélrendszer adott szakaszainak hiánya miatt.

A 2013-as ellenőrzés azzal zárult, hogy az I. raktárat azonnal be kell zárni, a másik két helyiség használatát pedig felfüggesztették. Ettől kezdve a dolgozók kaptak a Covid idején közismertté vált, úgynevezett FFP3 szűrővel ellátott félálarcot, valamint előírták számukra a rendszeres, félévenként kötelező labor- és röntgenvizsgálatot.

Egy évvel később tartott ellenőrzésen kiderült, hogy bár az I. számú raktárat felszámolták, a másik kettőben a súlyos hiányosságokat nem oldották meg.

12 éves munkaviszonya alatt az állandó átszervezések során állítása szerint mindig úgy alakították át a státuszát, ahogy éppen le tudták papírozni: bár „kábítószer-felelős, vegyész főelőadó” munkakörbe vették fel, olyan időszak is volt, amikor hivatalosan az egyik pesti kerület motoros járőrének sorolták be.

Két körben, először a rendőrség, majd a felettes szervként utána eljáró Belügyminisztérium is elutasította a kérését, arra hivatkozva, hogy a drograktárakban 12 éven át végzett munkája nincs összefüggésben leromlott egészségügyi állapotával. Így végül bírósághoz fordult, amely rajta kívül több tanút is meghallgatott a munkahelyi körülményekről. Volt olyan tanú, akinek munka után pozitív lett a drogtesztje.

Végül 2024 májusában a Budapest Környéki Törvényszék a mellette kiálló tanúk, a bemutatott fotók és további bizonyítékok ellenére sem ítélte meg számára a kártérítést. Az elsőfokú ítéletben arra hivatkoztak, hogy a kirendelt szakértő B. I. betegségeit „sorsszerűnek” találta, vagyis szerinte nem bizonyítható, hogy ezeket a munkahelyi körülmények okozták. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla viszont kimondta, hogy ez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ még csak nem is szerepel a szakértői intézetek hivatalos listáján, vagyis első fokon megsértették a szakértők bevonására vonatkozó szabályokat. Az ítélőtábla szerint ráadásul a törvényszék hiányosan tárta fel a tényállást, ezért a korábbi ítéletet hatályon kívül helyezve új eljárásra kötelezte. Így B. I. pere gyakorlatilag újrakezdőik az elejéről. A rendőrség viszont továbbra is kitart amellett: a volt drograktárosuk nem tudja bizonyítani, pontosan milyen anyagokkal, milyen mennyiségben érintkezett, illetve mikor viselt védőfelszerelést.

További részletek a hvg.hu cikkében olvashatók.