Magyar Péter: A rogáni propaganda odajutott, hogy volt feleségem, Varga Judit is Soros-ügynök

A rogáni propaganda odáig jutott, hogy szerintük a volt feleségem, Varga Judit is Soros-ügynök. A propagandista bohócok azt írják, hogy a TISZA ügyvédje egy olyan nemzetközi ügyvédi irodában dolgozott, amely több ügyben kapcsolatban állt Soros Györggyel. Na most ez az ügyvédünk pont a volt feleségem helyét vette át ebben a nemzetközi ügyvédi irodában – írja Magyar Péter a Magyar Nemzet cikkére reagálva.

Arról van szó röviden, hogy a Tisza Párt támogatói közt szerepel Melléthei-Barna Márton ügyvéd, aki az elmúlt hónapokban több perben is képviselte Magyart, emellett a párt háttérszervezetének, a Legyél a Változás Egyesület elnöke lett. Magyar Nemzet szerint Melléthei-Barna a Freshfields Bruckhaus Deringer nevű nemzetközi ügyvédi irodában kezdte a pályafutását, amely „többször is dolgozott együtt Soros György szervezeteivel”. Azt azonban kihagyták, hogy a Freshfields Bruckhaus Deringer nemzetközi ügyvédi irodában dolgozott 2004 és 2005 között Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és volt fideszes országgyűlési képviselő is. Magyar Facebook-bejegyzése szerint épp Melléthei-Barna pont Varga helyét vette át a nemzetközi ügyvédi irodában.

És azt tudtátok, propagandisták, hogy ennek az ügyvédi irodának az egyik tulajdonosa pont a ti volt főnökötök, Szatmári István, aki előtte a KESMA nevű propaganda központ jogi igazgatója volt? Hány öngólt akartok ma még lőni?

– kérdi Magyar, aki kommentálta az Ungár-Bóka-Schmidt találkozót is.

A szatellit ellenzéki pártok képviselői már nyíltan kormánytagokkal és oligarchákkal egyeztetnek.

