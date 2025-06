Megszűnik a féléves Mol Bubi-bérlet, viszont jönnek az elektromos biciklik

Június 24-ével a Budapesti Közlekedési Központ kivezeti a féléves MOL Bubi-bérletet – közölte szerdán a BKK. A következő hónapokban a rendszeresen közbringát használók havi bérlettel tudják kedvezményesen használni a szolgáltatást.

A cég nemzetközi jógyakorlatok vizsgálata, társadalmi egyeztetések, valamint piaci szereplőkkel való konzultációt követően 2024. október elején közbeszerzési eljárást indított a Bubi 3.0 kialakítására. Az új rendszerbe azonban az érvényben lévő féléves bérletek technikai okokból nem vihetők majd át, ezért a társaság – a korábbi Mol Bubi 1.0-ról a 2.0-ra való váltás tapasztalataiból kiindulva – kivezeti ezt a terméktípust.

A társaság 2026-ban egy új, nemzetközi viszonylatban is innovatívnak számító közbringarendszer indítását tervezi, amely a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető flottával és elektromos rásegítésű kerékpárokkal valósul majd meg.

A BKK a szolgáltatás folytatásához tavaly ősszel közbeszerzési eljárást indított, amely jelenleg is folyamatban van. Az eljárás eredménye, hogy ki lesz a Bubi új szolgáltatója, várhatóan néhány hónapon belül kiderül. Az új rendszer kerékpárjai 2026 elejétől fokozatosan jelenhetnek meg a fővárosi utakon.

A tervek szerint az új közbringarendszer legalább 5000 kerékpárt biztosít majd, amelyből legalább 1000 darab elektromos rásegítésű lesz, és a jelenlegi szolgáltatási terület határától messzebbi, minden fontos, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedi majd. Az új szolgáltatás olyan városrészekbe is elér majd, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy az Őrmező. A kerékpárok a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek – tette hozzá a közlemény.