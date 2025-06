Bojár Gábor csak egy dolgot hisz el Magyar Péternek

Tölgyessy Péter után Bojár Gábor is a véleménycikket írt a HVG-nek arról, miként látja a választási esélyeket, illetve azt, hogy liberális barátaival együtt számára is elfogadhatatlan Magyar Péter több megnyilvánulása, ő is aggódik amiatt, hogy a Tisza Párt elnöke esetleges választási győzelme után önként feladná-e a megszerzett szinte korlátlan hatalmat, mégis úgy látja: a Tisza Pártra kell szavazni.

Az üzletember elismeri, hogy semmi garancia nincs rá, hogy Magyar Péter partner lenne a liberális demokrácia helyreállításában, a hatalom megosztásában, a függetlennek szánt intézmények függetlenségének megteremtésében, egy tisztességes választási rendszer létrehozásában, egy többpárti demokráciát biztosító új választás kiírásában.

Én sem merem remélni, hogy MP mindezekben partner lenne. Én csak egyet hiszek el neki: nem Putyin karjaiba vinné vissza hazánkat. És ez nekem most elég. Ez egy olyan történelmi felelősség, amely mellett az összes mégoly jogos ellenérzés és fenntartás eltörpül.

Bojár Gábor felidézi, hogy amikor tavaly tavasszal Magyar Péter megkereste anyagi támogatásért, kikérte a véleményét a politikában nála jártasabb barátjától, megosztotta vele fenntartásait. A válasz egyértelmű volt:

árt a Fidesznek, tehát támogatni kell. Támogattam és megmondtam előre, hogy ezt csakis nyíltan, majdani pártjának számlájára utalva, saját nevemben vállalom.

Magyar Péter nem örült, amikor a támogatás nyilvánosságot kapott, egyértelmű távolságot tartott tőle, ahogy Bojár Gábor is ezt teszi. Hozzá a Momentum áll legközelebb, „most még jobban, mint eddig, hiszen példát mutatva az igazi hazafiságból, pártérdeke elé tudta helyezni hazánk érdekét.” A párt nem indul a választáson, hogy a kormányváltást ne veszélyeztesse a Fidesszel szembeni szavazatok megosztása. Bojár Gábor végül írása végén arra jut, legalább „befogott orral”, de a Tiszára kell szavazni, mert

aki nem így tesz, vagy akár csak otthon marad, az a Fideszre, és vele Putyinra szavaz.

Tölgyessy Péter a HVG-nek írt esszéjében korábban azt elemezte, miként jutott el oda Orbán Viktor, hogy komolyan számolni kell lehetséges bukásával.