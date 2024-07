Elismerte Bojár Gábor, hogy Magyar Péter kérésére pénzzel támogatta a Tisza Pártot

Elismerte Bojár Gábor Graphisoft-alapító a Media1-nek, hogy anyagilag támogatja a Tisza Pártot. Az üzletember a lapnak elküldött válaszában azt írta, bár nem ért mindenben egyet Magyar Péterrel, úgy látja, hogy neki nagyobb esélye van a Fidesz hatalmának megrendítésére, mint bárki másnak.

Úgy láttam azonban (és ebben nem voltam egyedül), hogy most Magyar Péternek nagyobb esélye van a Fidesz hatalmának megrendítésére, mint bárki másnak, beleértve az értékrendjükben hozzám sokkal közelebb álló pártokat is. Ezért vállaltam kérésére az anyagi támogatást, különös tekintettel arra is, hogy eddig még országgyűlési választáson nem indult és így – ellentétben az összes parlamenti párttal – semmiféle állami támogatásban nem részesül