Ruszin-Szendi Romulusz: Ha nekem börtönbe kell menni azért, hogy a Tisza nyerjen, akkor szívesen megyek

Cikkünk frissül!

Ma tartja következő előadását a rogáni színház – mondta Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romulusszal közösen tartott sajtótájékoztatóján, egy időben a Kósa Lajos által összehívott honvédelmi és rendészeti bizottság rendkívüli ülésével.

Magyar szerint valakit elfelejtettek meghívni erre az ülésre, mégpedig az érintettet.

De tudjuk, hogy miért nem hívták meg erre az ülésre. Neki kettő percbe kerülne, hogy Rogán Antal propagandáját szétzúzza.

Magyar elmondta azt is, hogy Ruszin-Szendi szívesen átsétál az ülésre. “Csak legyetek bátorak és hívjátok be az érintettet a zárt ülésre” – mondta Magyar.

Ezután feltette a kérdést, hogy Orbán Áronnak milyen kapcsolata van Holló Istvánnal, az ukrán kémmel? Ruszin-Szendi most is elmondta, hogy kétszer találkozott Hollóval, de ha tudták, hogy Holló kém volt, akkor vagy jelezni kellett volna neki, de ha nem tudták, akkor az is komoly probléma.

Magyar szerint jelenleg terelés folyik, hogy ne a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmény sorozatról kelljen beszélni, ne a megélhetési válságról, és így tovább.

Két évtizeden keresztül garázdálkodott egy rém

– mondta Magyar a szőlői utca javítóintézet letartóztatott vezetőjével kapcsolatban.

A reggel Navracsics interjú szerinte egy újabb felvonása a rogáni színháznak. “Ki hiszi még el, hogy két Fidesz van, hogy van emberarcú fideszes” – tette fel a kérdést Magyar. De szerinte azt látni kell, hogy a Fideszben megindult a helyezkedés.

Ruszin-Szendi a vádakkal kapcsolatban elmondta, hogy máshol kéne lennie, de katona volt és az is.

Én a hazámat szolgálom. Azért nem hívnak oda, mert könnyen szembesíteném a hazugságkampánnyal. Egy-két kiragadott-mondatot keresnek, de ez egy színház

Megőrzi, hogy a miniszterelnök milyen feladatot adott neki, de azt mondta, hogy egy bálvány dőlne le, ha elmondaná, hogy Orbán Viktor mire utasította.

Először jön az ítélet és utána a tárgyalás – mondta Ruszin-Szendi, aki hozzátette: nem tehetett és soha nem is tett mást, minthogy a mandátumát képviselte. Ismét Magyar Péter vette át a szót, aki arról beszélt, hogy igazából a kormány álláspontja változott, és sokáig nem az orosz propagandát tolták.

Magyar Péter elmondta, hogy nem véletlenül tett feljelentést a miniszterelnök ellen, mert ha valóban vannak információk hazaárulásról, akkor Ruszin-Szendit azonnal őrizetbe kellett volna venni és nem itt kellene ülnie. Ha nekem börtönbe kell menni azért, hogy a Tisza nyerjen, akkor szívesen megyek. tette hozzá Ruszin-Szendi. Arról is beszélt, hogy reméli lesz egy átfogó eljárás, mert akkor minden kiderül. Ezért azt gondolja, hogy nem is lesz ilyen.

Magyar szerint ez most 1989 vagy 2008-as időket idézi és vannak emberek, akik nem vállalnak be mindent. Elmondása szerint Pintér Sándor is ilyen.

Az biztos, hogy a Fidesznek Lázár sokkal rosszabb lenne miniszterelnök-jelöltnek, mint Orbán – folytatta Magyar. Orbánnak vannak olyan dolgai, amiket elismer Magyar, de Lázár Jánosnak nincs ilyen. De hangsúlyozta: egy Fidesz van.

Magyar Budapest ügyeivel kapcsolatban elmondta, hogy a MÁV minden nap leáll egy órára. De komolyra fordítva: a Tisza elítéli a bosszúpolitikát, nem várják meg a bírósági eljárás végét. Magyar szerint a cél a balhé, a káosz. De azt gondolja, hogy Karácsonynak is kevesebbet kellene a sajtóban turnéznia, és kellene egy menetrendet csinálniuk.

Felvetheti bűncselekmény gyanúját, hogy Karácsony leállítja a tömegközlekedést

– állította Magyar. Azt el tudja képzelni, hogy a BKK dolgozói sztrájkba kezdenek, de Karácsony kezdeményezésére még nem is látott nemzetközi példát sem.

A volt vezérkari főnökkel kapcsolatos vádak a Honvédelmi Minisztérium vizsgálata után merültek fel. Az Index szerkesztőségéhez került dokumentumok szerint Ruszin-Szendi Romulusz a Honvéd Vezérkar főnökeként a NATO ülésein „Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt, felszólalásait a „Slava Ukraina” (Dicsőség Ukrajnának) kifejezéssel zárta, miközben jelentéseiben a magyar kormány békepárti narratíváját jelenítette meg”.

Aztán egy nappal azután, hogy a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy az Orbán-kormány már két éve eldöntötte, hogy ütőképes haderőt épít, szakít addigi „béketevékenységeivel és békementalitásával”, átáll „a háború felé vezető út nulladik fázisára”, közzétette a Honvédelmi Minisztérium azt a dokumentumot, ami egy összefoglaló jelentés Ruszin-Szendi Romulusz NATO- és EU-gyűléseken tett felszólalásaiból. Ebből a dokumentumból a kormány szerint az derült ki, hogy a volt vezérkari főnök az üléseken egyszer sem képviselte a mandátumban foglalt, „Magyarország nemzetbiztonsága szempontjából kiemelt jelentőségű” háborúellenes narratívát, „ellenben Ukrajna érdekeinek megfelelően többször is felszólalt”.

Kósa Lajos május végén jelentette be, hogy rendkívüli bizottsági ülésen tisztázzák, hogy Ruszin-Szendi Romulusz „valóban ukrán álláspontot képviselt-e a NATO-ban”. A parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke bejelentésekor úgy fogalmazott, hogy „Magyarország ellen példátlan, titkosszolgálati eszközöket is igénybe vevő lejárató kampány folyik, ilyen helyzetben pontosan tudni kell, hogy a korábbi vezérkari főnök kinek az érdekeit képviselte, azt milyen módon tette, illetve meghamisította-e az ezekről szóló jelentéseit. Tiszta vizet öntünk a pohárba”. Kósa később már arról beszélt, hogy innen kezdve csak egy lépés a katonai puccs.

Kocsis Máté is jelezte, hogy információik szerint az ukrán ügynökök egyeztettek egy „korábbi magas rangú katonai vezetővel”. Ruszin-Szendi Romulusz erre kijelentette, hogy kétszer találkozott Holló Istvánnal, de ez nem bizonyít semmit. Magyar Péter korábban arról rakott ki videót, hogy úgy tudja, Ruszin-Szendi letartóztatására készülnek.