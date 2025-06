Adjuk a világ legjavát: megérkezett a The New York Times a 24 Extrába

A 24.hu a The New York Timesnak, a világ egyik leghíresebb újságának kínálatával írhatja tovább a 24 Extra történetét: a lap prémium tartalmait kínáló Extra Közép és Csúcs csomagjának éves előfizetői egyéves, teljes The New York Times-hozzáférést kapnak.

Azon leszünk, hogy a leginkább szolgáljuk szenvedélyeink – az újságírás, az olvasó, valamint a hazánk ügyét – ezt írtam abban a cikkben, amelyben alig több mint fél évvel ezelőtt a 24 Extra indulásáról számoltunk be. A 24.hu prémiumtartalmait kínáló, előfizetéses ajánlat bevezetésekor azt is mondtuk, azon leszünk, hogy a magyar újságírás legjobb hagyományaihoz méltók legyünk, és e tradíció kérlelhetetlen követése az olvasóknak tett ajánlatunk. Noha ennek az ambíciónak a szabadíthatatlan rabjaiként készítjük azóta is újságot, arra akkor biztosan nem gondoltunk, hogy 2025 nyarán már azt jelenthetjük: a világ legjavát is adjuk. Most mégis itt tartunk már, hiszen azt kiabálhatjuk országgá és világgá, hogy a The New York Times-nak, a világ egyik leghíresebb újságjának kínálatával írhatjuk tovább a 24 Extra történetét. Méghozzá úgy, hogy a 24 Extra Közép és Csúcs csomagjának éves előfizetői egyéves hozzáférést kapnak a The New York Times teljes kínálatához. Igen, teljes hozzáférésről beszélünk, vagyis éppen úgy elérhetők lesznek a receptek (Cooking) és a játékok (Games), mint a hírek (News) és a podcastok (Audio), és mindennek a tetejébe a prémium sporttartalmak is (The Athletic). Akiknek már ilyen előfizetésük van, hamarosan megkapják tőlünk a hozzáférés aktiválásához szükséges kódot, akiknek pedig jelenleg esetleg Alap-csomagra érvényes, vagy nagyobb kategóriában havonta megújuló előfizetésük van, válthatnak a The New York Times-hozzáférést garantáló ajánlatra. Amikor a 24 Extra útjára indult, azt is mondtuk: az Extra startja mindenkinek jó hír, aki mélyen hisz a szabad nyilvánosság, a demokratikus vita, a hazánk ügyeiről szóló elbeszélések szükségességében. Emlékeztettünk arra, hogy Amartya Sen híres tétele szerint működő demokráciában sohasem volt éhínség. Méghozzá azért, mert a szabad nyilvánosság garantálja, hogy a problémák eljutnak az emberekhez, így a döntéshozóknak mondaniuk kell valamit, cselekedniük kell. Ebből az következik, hogy a magyar szabadság létezésének is feltétele a hazánk valóságáról való beszéd. Amikor ezt írtuk, azt sem tudtuk, hogy mára Magyarországon újra nagyobb súlya lesz ezeknek az állításoknak, mert a hatalom újra úgy gondolja, hogy a szabad nyilvánosság ellenében, annak korlátozására kell törvényeket alkotnia. Mi, akik arra tettük fel az életünket, hogy újságot írunk, leginkább úgy tudjuk megmutatni az újságírás jelentőségét és méltóságát, ha minden egyes napon azt igyekszünk igazolni, hogy a haza elidegeníthetetlen joga a szólás, a sajtó szabadsága, mert csak ennek megőrzésével férhet el itt minden hazafi igazsága. Ezt pedig úgy tudjuk a leginkább igazolni, hogy minden gondolatunk az olvasó körül forog. Őt akarjuk meggyőzni, hogy nálunk nézzen, olvasson, mert képesek vagyunk neki megmutatni a magyar valóság legjavát. Erre tett kísérleteinket egészítjük most ki tehát azzal, hogy nem csupán az ország, de a világ legjavát is kínálatunkba építjük. Tesszük ezt azzal a reménnyel, hogy a korábbiaknál is többen tartanak velünk, vásárolnak éves előfizetést a 24 Extra éves Közép és Csúcs csomagjára. Az ígéretünk tehát az: azon leszünk, hogy a leginkább szolgáljuk szenvedélyeink – az újságírás, az olvasó, valamint a hazánk ügyét. Például azzal, hogy immár adjuk a világ legjavát is.