Magyar Péter válasza Mészáros Lőrinc nyílt levelére: Bilincs, bilincs, rács, rács

– írja Magyar Péter a Facebookon. Mészáros nyílt leveléről itt írtunk. Magyar pedig az alábbiakat írja:

Ezután úgy folytatja:

Mészáros Úr, Régóta járom az országot. Nem magángéppel, vagy helikopterrel. Nagyon sok becsületes, kétkezi munkással, köztük gázszerelővel is találkoztam. Mindannyian büszkék az elért eredményeikre és az elvégzett munkára. És ami még fontosabb, nyugodtan alszanak. Na jó, nem 20 milliárdos jachton, vagy bordeaux-i kastélyban, de nyugodtan. És még a honfitársaik szemébe is tudnak és mernek nézni. Örülök, hogy ezt a csodás levelet kaptam öntől, de mivel volt szerencsém önt többször is személyesen meghallgatni, félek, hogy ezek nem az ön saját gondolatai. Tekintettel arra, hogy ön hazánk legsikeresebb vállalkozója, biztos vagyok benne, hogy a honfitársaink hálásak lennének, ha megtisztelne azzal, hogy élő, egyenes adásban meséli el nekem, hogy milyen kemény munka és milyen heroikus küzdelem vezet ehhez, a nekünk földi halandóknak felfoghatatlan gazdagodáshoz. Várom szíves hívását, hogy mikor tudna életvezetési tanácsokat adni a magyaroknak. Ha segítségre van szüksége, elhozhatja az egyik felcsúti haverját is. A telefonszámomat ismeri. A kommunikációs agytrösztjei által írt bornírt hazugságokra engedelmével nem válaszolok. Egy bizonyos szint felett nem megyünk egy bizonyos szint alá. Dehát ezt önnek nem kell magyarázni. És mivel ön nagy harcos hírében áll, engedje meg, hogy a jól ismert zászló, zászló, szív helyet így köszönjek el: Bilincs, bilincs, rács, rács.