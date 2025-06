Magyar Péter közvetlen elnökválasztást akar

„A néptől nem félni kell, hanem bízni benne.” Ezt írta Facebook-oldalán Magyar Péter, jelezve, hogy a Tisza Párt támogatja a köztársasági elnök közvetlen, nép általi megválasztását. Ők hisznek az emberekben, a demokráciában, akkor is, ha az egyik oldal győz és akkor is, ha a másik – tette hozzá. Ezt követően meg nem nevezve őket, de üzent Novák Katalinnak és Sulyok Tamásnak is.

Szerinte három évtized „hamis politikai alkui után itt az idő, hogy az emberek döntsék el, ki vezesse a Magyar Köztársaságot.

Nem szivarfüstös pártirodákban kell hűséges, megbízható elvtársakat kiválasztani hazánk (vagy a párt?) képviseletére, akik azután a megnyomorított és kihasznált gyerekek érdekében nem szólalnak fel, vagy még segítik is a gyermekek ellen vétőket”.

Nem olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem nem mer megszólalni, amikor a miniszterelnök fenyegeti a saját honfitársait. Nem olyan elnököt érdemelnek a magyarok, aki ping-pongozik, miközben a hatalom szétveri a jogállam maradékát.

A jelenlegi államfőnek azt külön is felrótta, ahogy Orbán Viktort méltatta születésnapján.

Magyarország első polgárának nem az lenne a feladata, hogy elsőként köszöntse születésnapján a kedves vezetőt, hanem hogy kiálljon a honfitársai és a hazája mellett a nehéz pillanatokban.

„Mindent a népért, mindent a néppel együtt, semmit a népről a nép feje felett. Ez a demokrácia.” Idézte Magyar Péter Kossuth Lajost, majd jelezte, hogy Orbánék hétfőn egymást túlharsogva ünneplik a vasárnap még temetett lengyel demokráciát, mert a számukra kedves jelölt győzött. Ha a lengyel emberek bölcsességében megbíznak az elvtársak, ideje lenne a magyarokat is felnőttként kezelni – zárta érvelését a közvetlen elnökválasztás mellett.

Tavaly több ellenzéki párt is közvetlen államfőválasztást követelt. Akkor Unger Anna egyetemi docens, az ELTE Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatója lapunknak azt mondta: az államfő pozíciója, személye, mozgástere közvetlen választásnál kikerül a parlamenti pártok mechanizmusából, adott esetben manipulációjából. Az államfő bizonyos mértékig külső szereplő lesz a politikai elitben, a választóknak tartozik elszámolással, nem a parlament felé, így talán jobban megfontolja, mit ír alá. Unger Anna félreértésnek nevezte, hogy a közvetlen elnökválasztás automatikusan félelnöki rendszerhez vezet.