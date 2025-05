Az ittas, az alkalmatlan és a visszaeső – sorra kapták el a jogsi nélkül vezetőket Tolnában

A Tolna megyei rendőrök pár nap leforgása alatt öt sofőrt is őrizetbe vettek, akik úgy ültek a volán mögé, hogy nem volt jogosítványuk, írja a police.hu. Az egyiküket két nap alatt kétszer állították elő, más súlyosan ittas állapotban közlekedett. Akadt olyan is, akit már sokadik alkalommal kaptak rajta engedély nélküli vezetésen.

Az egyik legkirívóbb eset kedden történt, amikor egy 79 éves helyi férfit igazoltattak Decsen a szekszárdi rendőrök. A sofőr adatainak ellenőrzésekor kiderült, hogy vezetési jogosultságát alkalmatlanság miatt már csaknem egy éve elrendelték. Az idős férfi nem akarta tudomásul venni, hogy nem vezethet, melyet nem bizonyít jobban az, hogy az idei évben már negyedik alkalommal bukott meg a rendőri ellenőrzésen. Őt ezúttal is őrizetbe vették, a bíróság pedig gyorsított eljárásban fél évre eltiltotta a vezetéstől.

Egy másik vakmerő sofőrt két nap alatt kétszer fogtak el az egyenruhások Sárpilisen. A helyi férfit hétfőn egyszer már őrizetbe vették engedély nélküli vezetés miatt, majd miután a bíróság elengedte, szerdán ismételten beült a volán mögé. A rendőrök ezúttal is őrizetbe vették a 29 éves sofőrt. A férfit újra bíróság elé állították, ahol 150.000 forint pénzbírságot szabtak ki neki büntetésül. A sofőrnek azért nincsen jogosítványa, mert korábban a bíróság eltiltotta a vezetéstől, utánképzésre kötelezték, de azon eddig még nem vett részt.

Egy 69 éves szekszárdi férfit szintén szerdán vettek őrizetbe a helyi rendőrök engedély nélküli vezetés miatt. A sofőrt május 22-én bíróág elé állították, ahol pénzbírság kiszabása mellett több hónapra eltiltották a vezetéstől. Ha újra volán mögé ülne, akkor már bűncselekmény elkövetése miatt kell felelnie.

A dombóvári rendőrök egy délután alatt két engedély nélküli vezetőt is őrizetbe vettek. Egyikük súlyosan ittas is volt, amikor megállították Kaposszekcsőn. A 47 éves csikóstöttősi férfinak soha nem volt jogosítványa, de most, mivel a napokban vett egy autót, úgy gondolta, hogy vezethet. A sofőrt a rendőrök meg is szondáztatták, és igen magas értéket kaptak. Jelenleg fogdában várja a bíróság döntését. Ellene az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás, míg az ittas vezetés miatt büntetőeljárást indítottak.