Magyar Péter: A Fidesz vagy a Fideszhez köthető szervezetek pénzzel is segítették Simion kapányát

Szerdán Füzesgyarmaton át Darvasra érkezett Magyar Péter menete, amely Budapestről indult Nagyváradra. A Tisza Párt elnöke a Kontroll.hu élő közvetítésében azt mondta, a tervek szerint szombat délután négy órakor érkezik Nagyváradra a romániai magyar kisebbséggel való szolidaritás jegyében meghirdetett menet. Magyar Péterék a várba érkeznek majd, de hozzátette, ez még nem végleges, kapcsolatban állnak a román hatóságokkal ez ügyben.

Magyarék a román politikai élet több szereplőjével is felvették a kapcsolatot, és azt mondta, az RMDSZ-szel is megteszik ezt, mert szeretné, hogy Kelemen Hunor is ott lenne Nagyváradon szombaton.

A Tisza Párt elnöke elmondta, nyílt levelet ír majd Kelemen Hunornak, és várja az RMDSZ állásfoglalását Orbán Viktor tihanyi beszédével kapcsolatban, amely Magyar szerint szíven ütötte az erdélyi magyarságot.

Magyar Péter azt is mondta Darvason, hogy úgy tudják,

a Fidesz, vagy a Fideszhez köthető szervezetek pénzt is adtak Simion kampányára.

Mint ismert, George Simion, aki a szélsőjobboldali és oroszbarát AUR párt jelöltjeként indult és kapott ki a vasárnapi elnökválasztáson, Orbán Viktor arcképével terjesztett szórólapot Erdélyben.

Orbán Viktor május 9-én a felújított Tihanyi Bencés Apátság átadásán George Simionnal, a magyarellenes román elnökjelölttel vállalt sorsközösséget. Simion az elnökválasztás érvénytelenítését kéri. Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán azt mondta, helyes döntést hozott a kormány akkor, amikor úgy döntött, semmilyen módon nem avatkozik be a román elnökválasztási folyamatba.

A Tisza Párt elnökének menetéhez a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Örményesen a 24.hu is csatlakozott: