NER-es alkoholstratégia sehol sincs, a kormány inkább kocsmázásra és ivásra buzdítja a magyarokat

Van alkoholstratégiája a szakterületnek. Értelemszerűen az alkoholfogyasztás csökkentése mellett szállunk síkra

– ezt mondta Gulyás Gergely azon a kormányinfón, amikor még a 24.hu is kérdezhetett tőle.

Ekkor tudakoltuk azt a kancelláriaminisztertől, hogyha már az alkoholfogyasztást bizonyosan ösztönző kocsmaprogramot indított a kabinet, akkor van-e alkoholstratégiájuk is, amely a hazai alkoholfogyasztási adatokon és állapotokon javítana. A miniszter március 27-én még azt is hozzátette: „nemzeti, kormányzati vagy ágazati (stratégia – A szerk.), azt nem tudom. De hogy az elmúlt években olvastam ilyet, arra emlékszem.” Miután azt nem tudta megmondani Gulyás, hogy ez a dokumentum hol található, azt felelte: „megnézem, hogy mit olvastam, és megosztom önnel.”

Gulyás Gergely ezt a mai napig nem tette meg, hiába írtunk neki ebben az ügyben.

Minden azt mutatja, hogy Magyarországon súlyos probléma az alkoholügy

Számos adatsor ismert a hazai alkoholfogyasztási szokásokról, amelyek nem is mindig ugyanazt (pláne nem ugyanazzal a módszerrel) mérik. A KSH adatai a hazai alkoholisták számára vonatkoznak, míg a WHO – cikkünkben is felbukkanó – felmérése a problémás ivókra, akik nemcsak az alkoholistákat jelentik, hanem egy jóval tágabb kört. Ebből is látszik: csak ez utóbbi két adat máris két különböző problémakört jelent, amelyek kezelése, felmérése, más-más megközelítést és eszközöket igényelhet.

Abban viszont konszenzus van a témában jártas addiktológusok, szociológusok és orvosok között, hogy Magyarországon továbbra is komoly népegészségügyi és társadalmi probléma a túlzott alkoholfogyasztás, amely miatt súlyos árat kell fizetnie az országnak mind az egészségügyi költségek, mind a kieső munkaerő, mind a halálozási statisztikák, de akár a bűnelkövetés, közúti vagy épp munkahelyi balesetek területén is. Zacher Gábor 2020-as nyilatkozata szerint évente 30 ezren halnak meg Magyarországon az alkoholfogyasztással összefüggésben – ez pedig az összes hazai halálozás mintegy harmada.

Az adatokkal kapcsolatban tehát nagy a szórás, a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány:

Paksi Borbála és Demetrovics Zsolt kérdőíves kutatásai szerint a felnőtt férfiak 12 százaléka, a nők 1 százaléka problémás ivó, azaz feltehetőleg komolyabb alkoholproblémával küzd – ez alsó hangon is 500–600 ezer ember. Ám, akiknek valamilyen szempontból az alkohol problémát okoz – ártalmas mértékben fogyasztanak alkoholt –, azoknak az aránya ennél sokkal magasabb lehet. Demetrovics azt mondta decemberi interjúnkban, hogy minden magyar család érintett az alkoholizmus problémájában így vagy úgy.

Kapitány-Föveny Máté klinikai szakpszichológus a KSH és a kezelési adatok alapján 500 ezerre teszi a magyar alkoholbetegek számát.

Szemelyácz János, a Magyar Addiktológiai Társaság vezetője ezzel kapcsolatban most azt mondja a 24.hu-nak: ő a WHO 2022-ben publikált adataira hivatkozik, amely nem csupán az alkoholbetegeket számszerűsítette, de a magas kockázatú ivókat is (az alkalmi kontrollvesztőket, ittasan vezetőket, stb.). „És ez végül így együtt nagyon magas szám lett, világelsők lettünk a magunk 21,3 százalékával. Azaz a felnőtt lakosság több mint ötöde tartozik ebbe a két kategóriába. Borzasztó nagy szám.”

Nincs olyan, hogy „egészséges alkoholfogyasztás” – hiába állítja ezt a miniszter