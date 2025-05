Visszavonták a száj- és körömfájás miatt elrendelt importtilalmat, megtarthatják a Gerecse-túrát

A kormány május 8-án három hónapra rendelt el importtilalmat a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatfajok egyedeire, az ezektől származó szaporítóanyagokra és állati melléktermékekre Lengyelország, Horvátország, Csehország, Szlovénia és Románia területéről, arra hivatkozva, hogy ezek az országok nem engedik be a magyar termékeket, és ez súlyos piaci zavarokat okoz.

A HVG által kiszúrt, szombat esti kormányrendeletek szerint mostanra megszűntek a korlátozások okai.

„A viszonossági intézkedések nyomán azok a tagállamok, amelyek addig az uniós szabályokon túlmutató korlátozásokat alkalmaztak, vagy további feltételeket szabtak a termékek beszállításának, feloldották ezen intézkedéseiket, vagy hivatalosan jelezték, hogy azok feloldására haladéktalanul sor kerül” – írja a szombaton közzétett rendelet. Ezért a kormány hatályon kívül helyezte a tíz napja hozott rendeletét.

Ugyancsak a száj- és körömfájás járvány miatt halasztották el áprilisban a népszerű Gerecse-túrát, „mivel a Gerecse turistaútjain egyszerre nyolcezer ember túrázna az ország minden tájáról, sőt külföldről is, ezzel jelentősen megnőhetne a páros ujjú patásokra nézve halálos vírus be- és kihurcolásának veszélye”. Most ezt a korlátozást is visszavonták, mindkét rendelet vasárnaptól hatályos.