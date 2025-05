Pottyondy: Ez fasiszta tempó, egészpályás kihátrálás Európából

Lecsapnak a melegekre, lecsapnak az újságírókra, lecsapnak a civilekre, lecsapnak a másként gondolkodókra, és lehet, hogy a végén a Tiszára is. … És most kész a fegyver, töltény a tárban, már a ravaszon izzadnak Orbán Viktor ujjai. Nem túl biztató egy olyan embertől, aki éppen a Harcosok klubja című filmről nevezi el a trollhadseregét. Vajon látta egyáltalán a filmet? Egy skizofren csávóról szól, aki terrorcselekményt hajt végre, miközben félholtra ver embereket

– írja Pottyondy Edina legújabb Facebook-bejegyzésében.

Az influenszer az „átláthatóságinak” elnevezett törvénytervezet apropóján fejtette ki álláspontját, ami szerinte maga „a fasiszta tempó, az egészpályás kihátrálás Európából”. Potyondi szerint lehet, hogy csak fenyegetésnek, vagy gumicsontnak szánták, „de ilyet kultúrember nem csinál”, „pláne nem az ország vezetője, aki minden állampolgárért felelős”.

Mert basszameg, a miniszterelnök, az országgyűlés és minden egyes miniszter hozzájárulásával a saját állampolgáraira támad! Azt akarják, hogy félj. Hogy ötvenszer gondold át, hogy mered-e azt mondani, hogy Magyarország nem jogállam. Hogy ami itt van az nem demokrácia. Sőt, ne is gondolkodj, kussolj. Ez olyan aljasság, mint Simion temetőgyalázása

– írja Pottyondy hozzátéve, hogy már ő megkapta az „üzenetet”.

Miközben Győzike flitteres kacagányban kántálta a Nélküledet a TV2-n, én is megkaptam a személyre szóló üzenetet. A SzuverenitásGestapo szerint én is része vagyok annak a ’nemzetközi dezinformációs kampánynak, amelyben külföldről finanszírozott, nagy eléréssel bíró hazai politikai szereplők és nyomásgyakorló szervezetek is részt vesznek’. Tényleg. Van egy hivatalos jelentés – gondolom, az egykori III/III-as állambiztonsági titkosszolga állította össze –, ami leírja az állítólagos kampányt, és ebben megjelölik egy pár napos Facebook-bejegyzésemet, mint bizonyítékot. Nevetséges. Egyrészről. Másrészt félelmetes. Figyelnek. Rajtam tartják a szemüket. Ezt üzenik. Miközben semmi konkrétummal nem tudnak vádolni. És ők nem a Megafon, akiktől megszoktam a hazug gyalázkodást. Hanem egy állami hivatal teszi ugyanezt. Az a hivatal, ami majd listákba szedi azokat a magyarokat, akik szabadságot, demokráciát, szociális biztonságot akarnak. És ezért hazaárulónak nevezi őket a Fidesz. Épp ahogy Kádár, Rákosi, Szálasi vagy Horthy alatt