Toroczkai Orbánnak: A globalisták ellen kell a globális összefogás, de nem olyanokkal, akik magyar temetőket gyaláznak meg!

Toroczkai László is reagált arra, hogy Orbán Viktor a tihanyi apátságban pénteken elismerően beszélt a romániai elnökválasztás első fordulóját magabiztosan nyerő George Simionról, az RMDSZ által magyarellenesnek nevezett AUR vezetőjéről.

A román AUR magyarellenességben fogant 2019-ben. Sohasem fogjuk elfelejteni az úzvölgyi katonai temető magyar sírjainak meggyalázását! Ahogy az is elfogadhatatlan számunkra, hogy miközben George Simion határmódosítással, a Moldovai Köztársaság Romániához csatolásával növelné meg a már így is nagy területű országát, aközben üldözi azokat, akik Erdély vagy Székelyföld autonómiájáról beszélnek

– írja a Mi Hazánk elnöke, hozzátéve, hogy az AUR vezetői nem lehetnek a magyarok szövetségesei, ameddig látványosan nem változtatnak a politikájukon, és nem kezdik el konkrét tettekkel segíteni a magyarságot.

Hiába vannak ugyan az AUR-nak is szimpatikus antiglobalista megszólalásai időnként, az erdélyi magyarok elárulása lenne a velük való szövetség. A globalisták ellen kell a globális összefogás, de nem olyanokkal, akik magyar temetőket gyaláznak meg! Ajánljuk ezt a Simionnal összekacsintó Orbán Viktor figyelmébe.

Orbán támogatását amúgy az őt követendő példaként emlegető Simeon is megköszönte, az RMDSZ viszont arról beszélt, hogy Simeon magyarellenes politikus, akit nem támogathatnak, így a második fordulóban a bukaresti főpolgármestert, Nicusor Dant támogatják. Erre már Orbán Viktor is reagált. Azt írta: „A magyar kormány ugyanakkor meghatározónak tekinti a Romániai Magyar Demokrata Szövetség álláspontját, nemzetpolitikai kérdésekben az erdélyi magyarság érdeke az iránymutató. Románia mindenkori vezetőivel azon dolgozunk, hogy az erdélyi magyarság életét és megmaradását előremozdítsuk.”

A miniszterelnök megszólalását természetesen Magyar Péter is kommentálta, azt a következtetést vonva le belőle, hogy Orbán elárulta a határon túli magyarokat. Toroczkainak a Tisza Párt vezetőjéhez is van egy-két keresetlen szava, aki szerinte szavakban kiállt most ugyan a külhoni magyarok mellett, ám

a külhoni magyarokért aggódó posztja utáni bejegyzésben rögtön felmondja annak a legsötétebb globalista oldalnak a mantráját Ukrajnáról, amely soha semmit nem tett az elszakított magyarok jogaiért, de minden nemzeti identitást, európai szuverenitást üldöz.

Toroczkai László amúgy a héten megvédte a honvédelmi minisztert a Magyar Péterék által kiszivárogtatott hangfelvétel után, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy a kormány szakít a békementalitással. Az Ukrajnában letartóztatott állítólagos magyar kémekről szóló hírek után pedig arról írt, hogy „az ukrán rezsimnek és titkosszolgálatának semmit sem lehet elhinni”, ezért kezdeményezte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának azonnali összehívását