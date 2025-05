Magyar Péter: Orbán Viktor elárulta a külhoni magyarokat Simion támogatásával

– írja Magyar Péter a Facebookon. Orbán Viktor valóban a Tihanyi Bencés Apátságból üzent Simionnak, amikor azt mondta:

Simion erre válaszként úgy írt, hogy köszöni a nagyszerű üzenetet. A romániai magyar pártok aktívan kampányolnak Simion ellen, akit magyarellenesnek tartanak. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke arról posztolt, hogy

Orbán Viktor azt teszi most az erdélyi, partiumi és székelyföldi magyarokkal, amit korábban a kárpátaljai és a délvidéki honfitársainkkal. Bezsebeli a szavazataikat, majd elárulja őket és a fejük felett magyarellenes politikusokkal szövetkezik és közben szuverenitásról és kereszténységről hazudozik. Orbánt a saját hatalmi érdekei mellett az sem érdekli, hogy romániai magyarságot képviselő politikai erők és az egyházi vezetők egységesen annak az elnökjelöltnek a támogatására szólítottak fel, akitől azt remélik, hogy a romániai magyarság érdekeit is képviseli, szemben a volt vasgárdista George Simionnal. A TISZA kiáll a külhoni magyar testvéreink mellett. Bármilyen politikai erő is kerüljön hatalomra Romániában, a TISZA-kormány számára mindig is az ott élő magyar honfitársaink érdeke lesz az elsődleges. Nem a szavazataik miatt, hanem mert magyarok. Azon fogunk továbbá dolgozni, hogy az Orbán és Gyurcsány által az anyaországi és külhoni magyarok közé ásott árkokat is betemessük. Mert csak egy féle magyar van, éljen bárhol is a világban.