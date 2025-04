Drákói drogszigor: célkeresztben a szerhasználók is

Benyújtotta drogügyi törvénycsomagját a parlamentnek Horváth László fideszes képviselő. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos több törvényt módosítana, miután az Orbán-kormány zérró toleranciát hirdetett az illegális tudatmódosító szerek használata, terjesztése, népszerűsítése ellen.

A Népszava idézi a Drogriporter oldal szerkesztőjét, Sárosi Pétert, aki szerint a mostani változtatás tévút, sokkal inkább arra lenne szükség, hogy

több ember jusson be az ellátórendszerbe, illetve biztosítsák a korszerű prevenciót az iskolákban.

Az emberi jogi aktivista, drogpolitikai szakértő a lapnak azt mondta, hogy

az Orbán-kormány Európa legszigorúbb drogjogi szabályozásán szigorít tovább.

Már eddig is terroristáknak megfelelő büntetési tételeket kaptak a drogok terjesztői Magyarországon, és az is előfordul, hogy a kannabisztermesztőket szigorúbban büntetik, mint akik embert öltek

– tette hozzá. Szerinte a módosítás után nem a droghasználat szorul vissza, csak még több ember kerül börtönbe.

Horváth László korábban ugyanakkor arról beszélt, hogy Magyarországon azért nincs helye a kábítószer-liberalizációnak, mert a felmérések szerint az emberek 92 százaléka támogatja a drogdílerek elleni szigorú fellépést, ami felhatalmazást, elszántságot ad a drogok elleni harchoz.

Zacher Gábor még a törvényjavaslat benyújtáas előtt az ATV-ben arról beszélt, hogy senki nem tiltakozik az ellen, ha a terjesztők, különösen azok, akik gyerekeknek adnak el drogot, szigorú büntetést kapnak, de ez kevés. A neves toxikológus a kínálatcsökkentési drogpolitikánál fontosabbnak tartaná a keresletcsökkentési drogpolitikát, ami nem szól másról, mint a prevencióról. (A Magyar Addiktológiai Társaság munkatársai ugyanakkor évek nem tudnak bejutni az iskolákba drogprevenciós előadást tartani.)

A kormánybiztos javaslata ugyanakkor a fogyasztókat is szigorúbban büntetné. A jövőben a rendőrség 72 órára akár őrizetbe is veheti a közterületen vagy nyilvános helyen tartózkodó, módosult tudatállapotban lévő személyeket. A közbiztonsági őrizetet fogdán, kijózanító állomáson vagy egészségügyi intézetben kell végrehajtani. A közbiztonsági őrizet ezen új formájával szemben nem lenne jogorvoslati lehetőség.

Kábítószer-fogyasztás, -birtoklás esetén bűnmegelőzési célú felügyelet néven vezetnének be egy új kényszerintézkedést. Azt az ügyészség rendelné el három hónapra, és egyszer lehetne meghosszabbítani. Ez nem érintené a mozgási és tartózkodási szabadságot, jelentkezési és passzív közreműködési kötelezettséget ír elő. Katonákkal, fiatalkorúakkal szemben nem lenne elrendelhető.

Korlátlanul enyhíthetővé válna azon kábítószer-fogyasztó büntetése, aki megnevezi a hatóság előtt a terjesztőt. Az elterelés a jövőben csak annak lenne elérhető, aki lehetővé teszi, hogy a kábítószer-kereskedő kilétét megállapítsák. Az eltereléssel csak kétszer lehetne élni.

Ezt követően már a szigorúbb büntetőjogi felelősségre vonással kell számolni. Aki hazudik a dealeréről, az a hamis vád bűntettét követi el.

Az orvosnak kötessége lesz értesíteni a törvényes képviselőt (szülőt), ha a kiskorú kezelésekor kábítószeres befolyásoltságot tapasztal. Ha egy üzlet működésével összefüggésben egy éven belül legalább második alkalommal követnek el kábítószer-bűncselekményt, akkor a települési jegyzőknek kötelezően el kell rendelnie az üzlet ideiglenes bezárását legalább hat hónapra, legfeljebb egy évre. A bezárás okáról az üzlet bejáratán írásos tájékoztatót kell elhelyezni.

A kormánybiztos a Magyar Nemzetnek azt mondta: a törvénycsomag hatékonyan segíti majd a rendőrség munkáját, valamint jelentős elrettentő, megelőző hatása is lehet. Az elterelés szabályainak szigorításáról úgy vélte: ezt a büntetlenséget biztosító lehetőséget eddig korlátlanul lehetett használni, de elvárhatja a társadalom,

A kormánybiztos szerint fontos kiegészítés, hogy aki az elterelés reményében hazudik a hatóságoknak, „hamis vád bűntettét követi el”. Ez biztonsági intézkedésként szolgálhat olyan esetekre, ha a gyanúsított estleg hamisan vádolna meg valakit – tette hozzá.

Horváth László a lapnak reagált azokra a kritikákra is, hogy a fogyasztók aránytalanul nagy büntetést kapnak az országos drograzzia óta. Úgy fogalmazott: a kábítószer-használat nem veszélytelen, sokszor együtt jár a bűnelkövetéssel, hiszen rengeteg példa van arra, hogy a drogos olyan állapotba kerül, hogy félelmet kelt, mások testi épségét veszélyezteti.

Sokszor azért tör be, azért lop, azért foszt ki embereket, hogy egyrészt pénzhez jusson, majd abból rögtön kábítószert vegyen, vagy pedig egyenesen kábítószer hatása alatt követi el az előbb felsorolt ügyeket

– magyarázta.

A szerhasználó sokszor nemcsak magát, hanem családját és környezetét is roncsolja. Megérti azokat, akik szerint a kábítószer használója az áldozat,

de vannak más áldozatok is: akiket a bedrogozott emberek bántanak. Nekik is vannak jogaik, ők is védelmet érdemelnek az államtól.