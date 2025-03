Alaptörvényben rögzítik, hogy Magyarországon tilos a drogozás

Az alaptörvényben rögzíteni fogják, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése, használata és népszerűsítése – jelentette be a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a rendőrséggel közös sajtótájékoztatón.

Az MTI beszámolója szerint Horváth László közölte, hogy március 1-jétől hajtóvadászat folyik a kábítószer-kereskedők ellen annak érdekében, hogy felszámolják Magyarországon a drogkereskedelmet, és zéró toleranciát tanúsítanak a dílerekkel szemben. Olyan jogszabályi környezetet kívánnak teremteni, ami a rendőrségi fellépést gyorsabbá, hatékonyabbá és eredményesebbé teszi, és elrettenti a drogkereskedőket, mondta.

Magyarországon nincs helye a kábítószer-liberalizációnak, annál is inkább, mert felmérések szerint a társadalom, a magyar emberek 92 százaléka támogatja a drogdílerekkel szembeni szigorú fellépést. Ez felhatalmazást és elszántságot ad a drogok elleni harchoz

– mondta a kormánybiztos.

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, hogy 2025-ben a rendőrség legfontosabb tevékenységének tekinti a kábítószererek elleni küzdelmet. Ennek érdekében Delta elnevezéssel akcióprogramot dolgoztak ki.

A Készenléti Rendőrség keretei között létrehoztak egy 210 tagú, nyomozókból és akciószolgálatot ellátó rendőrökből álló egységet, ami országosan koordinálja a szakmai munkát, valamint a vármegyei rendőr-főkapitányságokon akciócsoportokat alakítanak, illetve eszközfejlesztés lesz, mintavételi eszközöket szereznek be Az akcióprogram része a megelőzés is, amelybe be kívánják vonni az oktatási intézményeket is.