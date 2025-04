Závecz: A dolgozó választóknál nőtt a Tisza Párt fölénye

Az Orbán-kormány az elmúlt hetekben számos intézkedést jelentett be, amelyekkel a társadalom különböző csoportjainak életszínvonalát kívánja javítani, és a Tisza Párt 12+1 pontos aláírásgyűjtése is több anyagi támogatást ígér a munkavállalóknak és a nyugdíjasoknak. A ZRI Závecz Research ezért most azt vizsgálta: mennyire vonzó az egyes gazdasági aktivitási, foglalkozási csoportoknál a két párt. A tavaly októberi és legfrissebb, márciusi kutatásai összevetése alapján arra jutott, hogy a versenyszféra dolgozói között megerősítette első helyét a Tisza Párt, némi előnyre tett szert az állami, önkormányzati szféra munkavállalói között is, de a nyugdíjasok körében nem tudott felzárkózni.

A Fidesznek októberben a teljes választókorú lakosság körében 25 százalékos, most 26 százalékos a tábora, miközben a Tisza Párt 21-ről 29 százalékra erősödött. Az ellenzéki pártnak a vizsgált három gazdasági aktivitási csoport mindegyikében nőtt a támogatottsága. Az a felnőtt, aktív munkavállalók között 24-ről 31 százalékra emelkedett. A Fidesz tábora e körben nem változott, 22 százalék maradt, a gazdaságilag aktív választóknál markáns előnye van a Tiszának.

A nyugdíjasok körében mindkét párt támogatottsága nőtt tavaly október óta: a Tiszáé 15-ről 20 százalékra, a Fideszé 35-ről 39 százalékra. Ez azt mutatja, hogy az idősek különösen fogékonyak a két párt rájuk vonatkozó üzeneteire. A kormány nyugdíjasokat érintő döntései és Magyar Péter pártjának ígéretei nagyjából azonos létszámú idős közönséget aktivizáltak, így továbbra is maradt a Fidesz határozott előnye. Az egyéb inaktívak (tanulók, gyermekükkel otthon lévő kismamák) csoportjában lényegében megduplázódott a Tisza tábora (19-ről 36 százalékra emelkedett), míg a Fideszé csökkent 23-ről 16 százalékra. Az ellenzéki előny ebben az inaktív közegben tetemes.

Az aktív munkavállókon belül, a versenyszférában dolgozók körében már tavaly ősszel is volt némi előnye a Tiszának a Fidesszel szemben (25% vs. 22%), azóta viszont 32 százalékra nőtt a támogatottsága, miközben a Fidesz érdemben nem tudott erősödni (23 százalék). Az állami, önkormányzati hivatalokban és cégeknél dolgozók körében tavaly októberben csak az ott dolgozók harmada jelölte meg a két párt valamelyikét, a többiek többnyire tanácstalanok voltak, nem támogattak más pártot. A Fidesznek 19, a Tiszának 14 százalékos volt a támogatottsága az állami, önkormányzati szférában. Azóta mindkét párt erősítette a pozícióit ebben a dolgozói csoportban, de a Tisza – ha szűken is, de – átvette a vezetést. Mostanra az itteni munkavállalók 26 százaléka adná voksát a Tiszára s 22 százalék a Fideszre. A csoport nagyjából fele tehát a két párt valamelyikére voksolna, a többiek túlnyomó része bizonytalan.