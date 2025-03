Az ország egy részén egész nap esni fog, máshol még a nap is kisüthet

Délelőttig borult idő lesz, és sokfelé várható eső, zápor. Délelőttől kezdve azonban délkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, az Alföldön több órára kisüt majd a nap, míg az északnyugati tájakon tartósan borult marad az idő – írja a Kiderül. Délkelet felől a csapadék is szűnik, de a nyugati megyékben még délután is számíthatunk esőre, záporra, akár jelentős mennyiség is eshet. Sokfelé megélénkül az északi, északkeleti szél, melyet főként az Északi-középhegység tágabb térségében több helyen erős lökések kísérnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, a tartósabban csapadékos északnyugati országrészben mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Késő estére 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

Vasárnap általában erősen felhős vagy borult idő várható, de délelőtt a Dunától keletre és délnyugaton, míg délután a Dunántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet, és süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap.