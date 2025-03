Szijjártó Péter: Parancsba adták Magyar Péternek, hogy elő kell állítania egy olyan eredményt, miszerint a magyar emberek támogatják Ukrajna uniós csatlakozását

Brüsszel újabb sebességi fokozatba kapcsolt, viharos gyorsasággal fel akarják venni Ukrajnát az Európai Unióba, ami súlyos következményekkel járna, ezt pedig kizárólag a magyar emberek akadályozhatják meg – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető sérelmezte, hogy „a héten Brüsszel újabb sebességi fokozatba kapcsolt, mindenképp be akarják nyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mégpedig viharos gyorsasággal.”

Nem érdekli őket, hogy Ukrajna csatlakozása tönkreteheti az európai gazdaságot és biztonságot, nem érdekli őket a kárpátaljai magyarok jogainak elvétele, megfosztása sem. Az Európai Unió vezetői Brüsszelben világosan tudják, hogy egyetlen egy dolog akadályozhatja meg őket ebben a szándékukban, mégpedig a magyar emberek véleménye, a magyar emberek józan észre alapuló álláspontja

– tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ezért „az EU leginkább Ukrajna-párti politikusa, az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber utasítást, parancsot adott a Tisza Pártnak és vezetőjének, Magyar Péternek, hogy produkáljanak olyan eredményt, miszerint a magyarok támogatják Ukrajna gyors felvételét.”

„Ezért szerveznek aláírásgyűjtést, s a parancs az parancs, tehát már az eredmény is borítékolva van, ha kell, akár hamisítás útján is be kell bizonyítaniuk, elő kell állítaniuk egy olyan eredményt, hogy a magyar emberek támogatják Ukrajna uniós csatlakozását” – emelte ki.

Mi azonban a magyar emberek valós álláspontjára, valós véleményére vagyunk kíváncsiak, meg kell adni a magyar embereknek a valós lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket Ukrajna lehetséges uniós tagságáról

– folytatta.

„Ezért indította el a kormány a véleménynyilvánító szavazást, amelyen minden magyar embernek lehetősége lesz arra, hogy elmondja a véleményét Ukrajna európai uniós tagságáról. Brüsszel nem dönthet a magyar emberek feje felett. Még akkor sem, hogyha azt Manfred Weber akarja úgy” – összegzett.