Szabó Bálint és a trombitája a Tisza ünnepségén is felbukkant

Szabó Bálint a Tisza ünnepségén is megjelent, egy színpadhoz közeli ablakban kezdett trombitálni, és ezúttal is a Börtön ablakábanra zendített rá. A Fidesz ünnepségével szemben itt viszont tapsot is kapott, egy nagyobb csoport leállt az ablaka alatt, hogy halgassák a produkciót.