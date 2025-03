Március 15.: Orbán Viktor 12 pontban foglalta össze, mit kíván a magyar nemzet Brüsszeltől

Orbán Viktor 12 pontban foglalta össze, mit kíván a magyar nemzet Brüsszeltől:

Kívánjuk a nemzetek Európáját.

Kívánjuk a törvény előtti egyenlőséget minden tagállamnak.

Adják vissza a nemzetek törvénytelenül elvont hatásköreit.

Nemzeti szuverenitást, erős vétót a nemzeti kormányoknak.

A Soros-ágenseket zárják ki a Bizottságból, a korrupt lobbistákat távolítsák el a Parlamentből.

Az unokáink jövőjét ne zálogosítsák el, az unió adósságát pedig számolják fel.

Nemzeti őrseregünket ne akadályozzák határaink védelmében. A migránsokat ne hozzák be, az illegálisan érkezetteket vigyék el tőlünk.

Korrupt dollárok és eurók ne érkezhessenek a tagállamokba.

A gyerekeink természetellenes átnevelését tiltsák be.

Kívánjuk Európa keresztény örökségének védelmét.

Követeljük az európai békét.

Unió, de Ukrajna nélkül.

Miután a miniszterelnök az utolsó pontban arról ír, hogy nem akarja látni Ukrajnát az Unióban, bejegyzését így zárja: Egyenlőség, szabadság, testvériség! Az utolsó pont már csak azért is érdekes, mert a kormány most akarja csak megkérdezni a magyarokat Ukrajna uniós csatlakozásáról, de a miniszterelnök már most a magyar nemzet nevében írja, hogy „Unió, de Ukrajna nélkül”.