Szexuális bűncselekményt követett el egy kisfiún egy volt iskolaőr, majd elhelyezkedett egy gyermekotthonban, és megrontott egy kislányt

Vádat emelt a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség egy 53 éves férfival szemben, aki szexuális bűncselekményeket követett el két kiskorúval szemben. A kisfiú 13 éves volt akkor, amikor a férfi elkezdett fajtalankodni vele, a lány pedig már elmúlt 14 éves, amikor megrontotta őt a férfi.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a bűncselekményekkel vádolt férfi nem tett vallomást.

A vádirat szerint a férfi gyermekfelügyelőként dolgozott az egyik budapesti gyermekotthonban. Az ő feladata volt a nevelésre befogadott lányok felügyelete, munkavégzésük irányítása, gondozásuk. A férfi a növendékekkel igyekezett közvetlen viszonyt kialakítani, melynek érdekében megengedte nekik a dohányzást, illetve a telefonját is többször kölcsönadta nekik.

Az elkövető két évvel ezelőtt visszaélt a helyzetével, és szexuális cselekményt végzett az egyik 14. életévét betöltött lánnyal. És azt kérte tőle, hogy a történtekről senkinek se beszéljen. De nem csak erről kell számot adnia majd hamarosan a bíróság előtt. A férfi a gyermekotthoni munkája előtt ugyanis iskolaőrként dolgozott, ahol megismerkedett egy kiskorúval.

A férfi, miután már nem dolgozott az iskolában és a fiú sem oda járt, felvette vele a kapcsolatot. Elvitte gyorséttermekbe, és alkalmanként pénzt adott neki, hogy a bizalmába férkőzzön.

Egy idő után az elkövető a lakására hívta, ahol szeszes itallal és bódító hatású szerrel kínálta a kiskorút. Ilyenkor kihasználta a sértett bódult állapotát, olykor erőfölényével is visszaélt és szexuális cselekményeket végzett vele. Ezért időnként pénzt is adott a fiúnak. A férfi egy alkalommal, amikor a kiskorú elutasította, meg is ütötte.