Rejtélyes rosszullétek Nagykőrösön: rendkívüli tájékoztatót tartott a polgármester

Rendkívüli tájékoztatót tartott Körtvélyesi Attila, Nagykőrös kormánypárti polgármestere, miután több százan lettek rosszul a városban az elmúlt napokban, szúrta ki a hvg.hu. A polgármester rövid tájékoztatásában elmondta:

városunk sok lakóját is utolérte egy betegség, engem is, mely igazán kellemetlen tünetekkel jár. Fontos, hogy tudják, hogy jelenleg is folynak a hatósági vizsgálatok. Biztosat bárki csak ezek ismeretében mondhat felelősen. Én, amint ezen információk birtokában leszek, továbbra is tájékoztatni fogom önöket.