Paks II.: A beomlott munkagödör mellett, egy másik blokknál kivitelezési hibát követtek el

A Paks II. projekt VI. blokkjának építési területén kivitelezési hiba történt a közelmúltban, írja az Átlátszó. Mint megírtuk korábban, a tervezett V. blokk munkaterületének egy részén február 6-án állították le azonnali hatállyal a munkálatokat, miután a munkagödör fala beomlott.

Az oknyomozó portál közérdekű adatigénylésben kikérte az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) január 30-án felvett helyszíni jegyzőkönyvét, a jelentős részben cenzúrázva kiadott iratból pedig kiderült, hogy

a paksi VI. blokk munkagödrében egy cölöp „nem megfelelő pozícióban” van, aminek kapcsán a jegyzőkönyv szerint „további egyeztetés lesz”.

Az OAH által csatolva szintén megküldött, a Paks II. Zrt. által január 17-én, egy szúrópróbaszerű ellenőrzés után elkészített jegyzőkönyv szerint a cég már ekkor is tapasztalta, hogy az egyik cölöp esetében nem megfelelően hajtották végre az előírt ellenőrző méréseket. Az Átlátszó a probléma súlyosságáról nem talált információt a jegyzőkönyvben, de az is lehet, hogy az erről szóló részt is kitakarták.

A talaj-előkészítési munkák meghatározó részét a német tulajdonú Bauer Magyarország Speciális Mélyépítő Kft. végzi. A vállalatot a lap többször is megkereste már, de nem reagáltak egyszer sem.