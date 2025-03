„Nem hiszem, hogy vissza merne jönni Bróker Marcsi, megölnék itt”

„Azt a Bróker Marcsit erkölcsileg felmenteni, aki egy város bizalmát játszotta el, teljességgel elfogadhatatlan. Morálisan elfogadhatatlan az is, hogy szerethetővé és megbocsáthatóvá tegyék, amit elkövetett” – szögezte le Séllei Ilona karcagi ügyvéd, aki több károsultat is képviselt a hatósági és bírósági eljárásokban. „Egy átlagember, aki a spórolt vagy örökölt pénzét helyezte el nála, mert bízott benne, soha nem tud ebből talpra állni, családok mentek teljesen tönkre. Olyan is volt, aki ebbe halt bele, a szíve nem bírta feldolgozni a veszteségeket” – mutatott rá Bróker Marcsi tevékenységének következményeire.

Dobrai Sándorné jelenleg tízéves börtönbüntetését tölti, sikkasztás és csalás miatt ítélték el 2023 májusában. Jövőre már feltételesen szabadlábra is helyezhetik, mivel a letartóztatásban töltött időt beleszámítva akkorra letölti a büntetés kétharmadát. Addigra pedig akár „sorozatsztár” is lehet, az RTL megbízásából forgatott, várhatóan ősszel adásba kerülő Bróker Marcsi című sorozat révén, melyben szimpatikus, szerethető karakterként ábrázolják a sokmilliárdos piramisjátékkal lebukó asszonyt.