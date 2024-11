„Budapestre egy választási atombombát dobtak le” – közzétette a DK politikusa a Fidesz javaslatát a választókörzetek átrajzolásáról

Cikkünk frissül!

Megjött a Fidesz javaslata a választókörzetek átrajzolására – írja a DK parlamenti képviselője, Sebián-Petrovszki László, aki közzétett fotókat a 65 oldalas anyagból.

Budapestre egy választási atombombát dobtak le, gyakorlatilag minden körzetet átrajzolnak

– írja a politikus. A tervezet tartalma megegyezik azzal, melyet Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke egy szeptemberben megjelent beszámolójában írt arról, hogy az országgyűlési választásokon alkalmazott választókerületi térkép vonatkozásában milyen sürgős módosításokra volna szükség. Eszerint

Pest megyében a jelenlegi 12-ről 14-re kellene emelni,

Budapesten 18-ról 16-ra kellene csökkenteni,

az egyéni választókerületek számát.

A 444 cikke szerint a jelenlegi felosztás úgy módosulna, hogy:

Az 1. számú választókerületbe a módosítás után már csak az I. kerület maradna benne teljes egészében, amihez az V., a VI., a VII., a XI. és XII. kerület egyes részeit tennék hozzá.

A 2. számú választókerületbe jelenleg a XI. kerület egy része tartozik, a módosítás után viszont az V., a VIII., és a IX. kerület fennmaradó részeiből állna.

A 3. számú választókerület jelenleg a teljes XII. kerületből és a II. kerület egy részéből áll, a módosítás után viszont a XI. és XII. kerület egyes részeit csapnák egybe.

A módosítás után a 4. számú választókerület csak a II. kerületből állna. Jelenleg ez a II. és III. kerület egyes részeiből áll.

Az 5. számú választókerület most a teljes VI. kerületből és VII. egy részéből áll, a módosítás után a VI. és a XIII. kerület egy része, illetve a Margitsziget tartozna oda.

A 6. számú választókerület most a VIII. és a IX. kerület egy részéből áll, a módosítás után a VII., VIII., XIV. és XV. kerület egyes részeiből állna össze.

A 7. számú választókerület most a XIII. kerület nagy részét fedi, a jövőben viszont a VIII., X. és XIV. kerület egyes részei tartoznának oda.

A 8. számú választókerületbe eddig a XIV. kerület nagy része tartozott, a módosítás után a IX., a XVIII. egyes részei és a teljes XIX. kerület fog.

A 9. számú választókerület eddig a X. és XIX. kerület egyes részeiből állt, a jövőben a IX., XI., XX. kerületek egyes részei és a XXI. kerület tartozik majd oda.

A 10. számú választókerülethez tartozik majd a XI. kerület egy része és a XXII. kerület is.

Óbuda nagy része átkerül a 11. számú választókerületbe, ami eddig a IV. és XIII. kerület egyes részeiből állt.

A 12. számú egyéni választókerület eddig a IV. kerület egy részéből és a teljes XV. kerületből állt, most IV. mellé a XIII. kerület egyes részeit teszik bele.

A tervezetben az is szerepel, hogy a jövőben nem lesz szükség arra, hogy a lakcímkártyát is magunkkal vigyük a szavazáshoz, elegendő a személyazonosság igazolásához személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély bemutatása. A javaslat előírja azt is, hogy az értesítőt a postai megküldése mellett a választópolgár tárhelyére is juttassa el az NVI.

Karácsony Gergely Facebook oldalán reagált a tervezetre.

Miből lehet tudni, hogy hamarosan választás lesz Magyarországon? Hát onnan, hogy a Fidesz megint módosítani akarja a választási szabályokat

– kezdi bejegyzését a főpolgármester. Írása szerint az elmúlt bő egy évtizedben minden választás előtt „buherált valamit a szabályokon a kormány, hogy saját magának kedvezzen és megpuccsolja a választási akaratot. Mindezt persze társadalmi párbeszéd és az ellenzéki pártok bevonása nélkül. Most éppen a budapesti egyéni választókerületek számát szeretnék csökkenteni 18-ról 16-ra, így a nemzet fővárosa a népességbeli arányához képest jóval kisebb súllyal lesz majd képviselve a parlamentben. És ráadásul mindezt egy sunyi bizottsági módosítással akarják lenyomni a képviselők torkán, még a rendes parlamenti vitára sem adva lehetőséget.” Karácsony szerint „így állnak bosszút azért, mert a főváros legutóbb a kormány ellen szavazott. Ha így folytatják, legközelebb még nagyobb arányban fogjuk őket leszavazni”.

Az NVI elnökének szeptemberi beszámolójából az nem derül ki, hogy jöttek ki ezek az értékek, márpedig ez sem módszertani, sem politikai szempontból nem lényegtelen kérdés – írta a Political Capital választási szakértője, László Róbert ebben a cikkben. László írásában azt is megjegyzi, hogy: