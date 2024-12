Závecz: Csak kevés szavazót veszített a Fidesz, de így is előzött a Tisza

A Fidesz kevés szavazót veszített a nyár vége óta, a Tisza viszont sok támogatót szerzett – olvasható a ZRI Závecz Research Intézet legfrissebb kutatásában. Az intézet szerint a kormánypártnak augusztus végén 26, október elején 25, november végén 24 százalékos volt a tábora. Ezekben az időpontokban a Tiszát 20, majd 21 százalék támogatta, és jelentős emelkedéssel mostanra 26 százalék sorakozott fel a párt mögé.

A Tiszának bő kétmilliós tábora van, a Fidesznek szűk kétmilliós.

A Mi Hazánknak és a Demokratikus Koalíciónak 5-5 százalékos a támogatottsága a teljes népességen belül, a Kétfarkú Kutyapártnak 3 százalékos. A biztos elmenetelt ígérő pártot választók körében is megfordult a sorrend, ebben a körben a Tisza Párt 39 százalékos, míg a Fidesz35 százalékon áll. A bejutási küszöbérték felett áll a Mi Hazánk 7 és a DK 6 százalékkal. A Kétfarkú Kutyapárt ebben az aktív választói csoportban közel áll a parlamenti bejutáshoz, 4 százalékra mérték.

Bővebben kifejtve az eredményeket, az elmúlt negyedévben a Tisza Párt minden társadalmi rétegben növelte a támogatottságát. Legnagyobb arányban az alapfokú végzettségűek körében, amelyben megduplázódott a támogatók aránya. A látványos, 10 százalékról 20 százalékra történő bővülés ellenére ebben az iskolázottsági csoportban még mindig az országos átlaga alatti a Tisza párt táborának mérete. Itt a Fidesz magasan vezet, 30 százalékos támogatással, de a szakmunkás képzettségűek és az érettségizettek körében kicsivel többen vannak a Tisza hívei, mint a kormánypárté (26 vs. 24 százalék, illetve 26 vs. 23 százalék). A diplomások csoportjában viszont már számottevő a Tisza előnye (30 vs. 22 százalék).

A 60 évnél idősebbek körében is majdnem megduplázódott a Tisza tábora augusztus óta (10-ről 19 százalékra emelkedett), de ezzel továbbra is jócskán lemarad az ott 30 százalékos Fidesztől. A 40-60 éves korosztályban már egy hajszállal a Tisza az erősebb (26 vs. 23 százalék, a náluk fiatalabbak körében pedig már tetemes az előnye (33 vs. 20 százalék).

A Tisza Párt az utóbbi három hónapban a városokban egy kicsivel az átlag feletti arányban erősödött, a falvakban valamivel az átlag alatti mértékben. A városok három kategóriájában lényegében ugyanakkora tábora van a Tiszának (27 vs. 29 százalék), s ezzel Budapesten és a megyeszékhelyeken, megyei jogú városokban egyértelműen megelőzi a 15, illetve 20 százalékos Fideszt. A kis-közepes városokban azonos erőt képvisel a két politikai erő (29 vs. 28 százalék). A falvakban a kormánypárt pozíciói erősebbek, egyértelműen megelőzi a Tiszát (29 vs. 21 százalék).

Egy héttel ezelőtt a Medián is jelentős előnyt mért a Tiszának, de még a Századvég kutatásában is az jött, ki, hogy Magyar Péter pártja zárkózik fel a Fideszre.