Két nappal a hivatalos megnyitó előtt szerdán elkezdődtek a versenyek a milánói-cortinai téli olimpián.
A XXV. téli játékokon először a curlingesek mutatkoztak be, a vegyes páros szám selejtezőjében négy mérkőzést rendeztek a mínusz második napon. A svédek a dél-koreaiakkal, a britek a norvégokkal, a kanadaiak a csehekkel, az észtek pedig a svájciakkal csaptak össze 19.05-től.
Bár a szervezők biztosan nem így tervezték, de három perccel az indulás után áramszünet miatt sötétségbe borult az Olimpiai Jégcsarnok.
Négy perccel később aztán elkezdett pislákolni a fény, de a reflektorok még nem működtek megfelelően, végül 19.15-kor folytatódhatott a játék.
Curlingben összesen három számban (férfi csapat, női csapat, vegyes párosok) avatnak bajnokot, minden kategóriában 10-10 ország indíthatott csapatot.
Eredmények, curling, vegyes páros, selejtező:
Svédország – Koreai Köztársaság 10-3
Nagy-Britannia – Norvégia 8-6
Kanada – Csehország 10-5
Svájc – Észtország 9-7 – extra end után
A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban a körmérkőzések után a legjobb négy duó jut az elődöntőbe, amelyre hétfőn kerül sor, az éremcsatákat pedig kedden rendezik.