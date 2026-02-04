Két nappal a hivatalos megnyitó előtt szerdán elkezdődtek a versenyek a milánói-cortinai téli olimpián.

A XXV. téli játékokon először a curlingesek mutatkoztak be, a vegyes páros szám selejtezőjében négy mérkőzést rendeztek a mínusz második napon. A svédek a dél-koreaiakkal, a britek a norvégokkal, a kanadaiak a csehekkel, az észtek pedig a svájciakkal csaptak össze 19.05-től.

Bár a szervezők biztosan nem így tervezték, de három perccel az indulás után áramszünet miatt sötétségbe borult az Olimpiai Jégcsarnok.

Négy perccel később aztán elkezdett pislákolni a fény, de a reflektorok még nem működtek megfelelően, végül 19.15-kor folytatódhatott a játék.

Curlingben összesen három számban (férfi csapat, női csapat, vegyes párosok) avatnak bajnokot, minden kategóriában 10-10 ország indíthatott csapatot.