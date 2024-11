Nissan X-Trail: fektessen be okosan, vásároljon céges autót jobb áron!

A Nissan pontosan tudja, hogy az üzleti év utolsó egy-két hónapja mindig különösen fontos a vállalkozások számára, hiszen a legtöbbször ilyenkor dől el, milyen új év vár egy cégre. Ilyenkor véglegesednek a társaságok legfontosabb éves mutatói, kiderül, hogy az adott pénzügyi évben mekkora profit került a céges kasszába, de már szépen látszanak más fontos pénzügyi adatok is. De mi történik akkor, ha az év utolsó napján még akad némi felhasználatlan szabad forrás? Hogyan lehet azt úgy felhasználni, hogy a 2025-ös év hatékonyabbá és eredményesebbé váljon?

A legfontosabb teendők év végén

Ám mielőtt rátérnénk a szabad forrással kapcsolatos legésszerűbb teendőre, azelőtt érdemes pár szót ejteni arról, hogy a cégvezetők mi alapján gondolhatják úgy, hogy cégük stabilan és jól működik. Mik azok a feladatok, amelyeket minden év végén el kell végezniük ahhoz, hogy tiszta képet kapjanak vállalkozásuk jelenlegi és jövőbeni helyzetéről. Hiszen szinte minden cégvezető tudja, hogy a pénzügyi év forduló napja számtalan lehetőséget nyújt a jobb működésre. Ilyenkor lehetőség adódik a cég átfogó értékelésére, az addigi stratégiák felülvizsgálatára, a következő üzleti év legfontosabb céljainak meghatározására. Emellett a következő feladatokra is sort kell keríteni:

Adókötelezettségek teljesítése

Az adófizetések rendezése és adóoptimalizálás.

Pénzügyi beszámoló készítése

Az éves pénzügyi eredmények összegzése.

Likviditás felmérése

A rövid távú pénzügyi kötelezettségek teljesítési képességének számbavétele.

Költségvetés tervezése

A következő év pénzügyi céljainak és forrásainak meghatározása.

Befektetők és hitelezők tájékoztatása

Egyeztetés pénzügyi partnerekkel a jövőbeli tervekről.

Kintlévőségek kezelése

A vevőktől és partnerektől származó kintlévőségek áttekintése, és a kifizetetlen számlák hatékony kezelése.

Készlet- és leltárfelülvizsgálat

A cég összes eszközének és készletének felülvizsgálata, hogy a cégvezető pontos képet kapjon a meglévő értékekről, valamint esetleges leírásokról vagy újraértékelésekről.

Eszközberuházások tervezése

Szabad források felhasználása okos beruházásokra, mondjuk céges autóvásárlásra.

Guruljon az a vállalkozás Nissannal okosan a jövőbe!

Sőt, akár még az is előfordulhat, hogy kiderül: a költségvetési fegyelem a vállalkozáson belül annyira hatékony volt, hogy azáltal egy komolyabb szabad forrás is felhalmozódott az üzleti év során. Ebben az esetben a vállalkozásvezetőknek érdemes elgondolkodniuk azon, hogy tőkéjüket úgy használják fel, hogy azzal a 2025-ös évük hatékonyabb és eredményesebb legyen. Dönthetnek például úgy, hogy szabad forrásuk segítségével céges autót vásárolnak. Ennek rengeteg előnye lehet: az addiginál kényelmesebben és rugalmasabban közlekedhetnek a mindennapokban, könnyebben juthatnak el céges partnereikhez vagy a különböző rendezvényekre, de akár a kollégákat is motiválhatják általa. Összességében időt spórolhatnak meg, amit aztán vissza forgathatnak a cégükbe.

S hogy melyik autó lehet a legideálisabb erre a célra? Kétség kívül a Nissan X-trail e-Power e-4ORCE , amiről a karaktere alapján méltán gondolhatjuk, hogy semmi sem jelent számára akadályt. Nem is véletlenül: a modell ugyanis a jellegzetes aerodinamikájával és az összetéveszthetetlen V-alakú hűtőrácsával a Nissan izgalmas formatervezési DNS-ét képviseli. A hibrid meghajtású crossover tele van olyan vezetéstámogató rendszerekkel, amelyek biztonságosabbá teszik a közlekedést (intelligens vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros felismeréssel, intelligens ráfutásos baleset megelőző rendszer, intelligens sávelhagyás jelzés és beavatkozás, intelligens holttér-figyelés és beavatkozás, intelligens éberségfigyelő rendszer, aktív mögöttes keresztirányú forgalom felügyelet) és a sofőr, valamint az utasok maximális kényelmét szolgálják (háromzónás légkondícionáló, elektromosan nyitható napfénytető, head up display 10,8”-os szélvédőre vetített képpel, kéz nélkül nyitható csomagtérajtó, elektromosan állítható vezető- és utasoldali ülés memória funkcióval, adaptív távolsági fényszóró) stb.

A Nissan X-trail e-Power e-4ORCE tervezőmérnökei emellett a különböző autós kiegészítők dzsungelében sem hagyták elveszni az autótulajdonosokat, számos praktikus tárolómegoldás került az autóba, többek között egy lebegő középkonzol alatti tárolóhelyet is kialakítottak az utazás során épp fölöslegesnek ítélt kütyük számára.

S ha mindez nem lenne elég, akkor érdemes pár szót ejteni az X-trail e-Power e-4ORCE különleges hibrid meghajtásáról is, amely elektromos vezetési élményt nyújt, mindezt töltés nélkül. A benzinmotor ugyanis csak az elektromotor számára állít elő energiát, amelyek a kereket hajtják. Az e-4ORCE kivitel esetében elöl és hátul is található egy-egy villanymotor, amely így minden keréken különálló nyomatékot és optimális tapadást, valamint úttartást biztosít. Ezáltal az X-Trail kezelhetősége kimagasló, kanyarban is rendkívül stabil, a fékezésnél kiemelkedően hatékony. Egyszóval páratlan vezetési élményt nyújt.

Ez a meghajtás nemcsak erőt, de egyediséget is biztosít: segítségével a majdnem 2 tonnás autó mindössze 7 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra. Ráadásul az összkerékmeghajtásnak köszönhetően semmilyen terep nem jelent akadályt az X-Trailnek, legyen szó csúszós, vizes, vagy meredeken emelkedő utakról.